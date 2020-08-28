Сиквел фильма ужасов The Babysitter / «Няня» от McG выйдет на Netflix 10 сентября 2020 года [трейлер]

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Если вам нравятся веселые молодежные фильмы ужасов наподобие Scream / «Крик» или Happy Death Day / «Счастливого дня смерти» (кстати, у него тоже есть сиквел), то вы наверняка не пропустили картину The Babysitter / «Няня».

В этом фильме от американского режиссера McG подросток был вынужден спасаться от симпатичной няни, заключившей сделку с Дьяволом.

В продолжении The Babysitter: Killer Queen / «Няня: Королева убийц» мы видим того же главного героя Коула (Джуда Льюис), который дорос до старшей школы и связанных с ней проблем, однако на его пути опять встают призраки прошлого…

Режиссером картины выступил тот же McG, а в ролях снялись Джуда Льюис, Хана Мэй Ли, Робби Амелл, Белла Торн, Эмили Элин Линд, Эндрю Бэчелор, Дженна Ортега и другие.

Источник: Netflix