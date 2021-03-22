



Capcom обнародовала минимальные и рекомендуемые системные требования Resident Evil Village на странице игры в магазине Steam. Одновременно издательство объявило даты проведения открытого бета-теста мультиплеера Re:Verse — он пройдет на PS4, ПК и Xbox One, а также на PS5 и Xbox Series через обратную совместимость с 8 по 11 апреля.

Минимальные системные требования

ОС: 64-разрядная версия Windows 10

64-разрядная версия Windows 10 CPU: Intel Core i5-7500 или AMD Ryzen 3 1200

Intel Core i5-7500 или AMD Ryzen 3 1200 ОЗУ: 8 ГБ

8 ГБ GPU: GeForce GTX 1050 Ti или Radeon RX 560 (GeForce RTX 2060 или AMD Radeon RX 6700 XT для поддержки трассировки лучей)

GeForce GTX 1050 Ti или Radeon RX 560 (GeForce RTX 2060 или AMD Radeon RX 6700 XT для поддержки трассировки лучей) Версия DirectX: 12

Рекомендуемые системные требования

ОС: 64-разрядная версия Windows 10

64-разрядная версия Windows 10 CPU: Intel Core i7-8700 или AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i7-8700 или AMD Ryzen 5 3600 ОЗУ: 16 ГБ

16 ГБ GPU: GeForce GTX 1070 или AMD Radeon RX 5700 (GeForce RTX 2070 или AMD Radeon RX 6700 XT для поддержки трассировки лучей)

GeForce GTX 1070 или AMD Radeon RX 5700 (GeForce RTX 2070 или AMD Radeon RX 6700 XT для поддержки трассировки лучей) Версия DirectX: 12 В обоих случаях игра будет работать в 1080p с 60 кадрами в секунду, но создатели оговаривают, что фреймрейт может проседать в сложных сценах. Также Capcom упомянула, что это не финальные требования, но это обычная осторожность и, вероятнее всего, к релизу они уже не изменятся.

Resident Evil Village выйдет 7 мая на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и ПК. Она уже доступна для предзаказа в Steam за 1300 гривен (в эту сумму входит набор дополнительного контента, включая сетевой режим Resident Evil Re:Verse).