Системные требования Resident Evil Village
Capcom обнародовала минимальные и рекомендуемые системные требования Resident Evil Village на странице игры в магазине Steam. Одновременно издательство объявило даты проведения открытого бета-теста мультиплеера Re:Verse — он пройдет на PS4, ПК и Xbox One, а также на PS5 и Xbox Series через обратную совместимость с 8 по 11 апреля.
Минимальные системные требования
- ОС: 64-разрядная версия Windows 10
- CPU: Intel Core i5-7500 или AMD Ryzen 3 1200
- ОЗУ: 8 ГБ
- GPU: GeForce GTX 1050 Ti или Radeon RX 560 (GeForce RTX 2060 или AMD Radeon RX 6700 XT для поддержки трассировки лучей)
- Версия DirectX: 12
Рекомендуемые системные требования
- ОС: 64-разрядная версия Windows 10
- CPU: Intel Core i7-8700 или AMD Ryzen 5 3600
- ОЗУ: 16 ГБ
- GPU: GeForce GTX 1070 или AMD Radeon RX 5700 (GeForce RTX 2070 или AMD Radeon RX 6700 XT для поддержки трассировки лучей)
- Версия DirectX: 12
В обоих случаях игра будет работать в 1080p с 60 кадрами в секунду, но создатели оговаривают, что фреймрейт может проседать в сложных сценах. Также Capcom упомянула, что это не финальные требования, но это обычная осторожность и, вероятнее всего, к релизу они уже не изменятся.
Resident Evil Village выйдет 7 мая на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и ПК. Она уже доступна для предзаказа в Steam за 1300 гривен (в эту сумму входит набор дополнительного контента, включая сетевой режим Resident Evil Re:Verse).