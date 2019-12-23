Служащим ВМС США запретили устанавливать TikTok на служебные смартфоны





Популярное приложение для публикации коротких видео TikTok сочли неподходящим для смартфонов американских военных моряков.

Как сообщает Reuters, командование военно-морских сил США приняло решение запретить установку приложения, принадлежащего китайской компании Bytedance, на служебные смартфоны. Это объясняется тем, что программа якобы представляет собой «угрозу кибербезопасности». Мобильные устройства, на которых установлен TikTok, больше не смогут подключаться к внутренней сети (интранету) флота.

Представители TikTok не прокомментировали Reuters решение американских военных. Представители флотского командования, в свою очередь, не поделились деталями о том, какую именно угрозу представляет популярное у подростков приложение, указав лишь, что в целом военнослужащим ВМС США разрешено устанавливать популярные коммерческие приложения, такие как приложения соцсетей, на свои служебные смартфоны, однако существует список конкретных запрещенных программ, которые, по мнению командования, могут представлять угрозу для кибербезопасности американских военно-морских сил. Какие именно приложения, помимо, очевидно, присоединившегося к ним на днях TikTok, находятся в этом списке, в ВМС США конкретизировать не стали.

Напоследок отметим, что данный запрет не является уникальным для армии Соединенных Штатов. Так, в прошлом месяце указание не использовать TikTok было дано американским военным курсантам.

Источник: Reuters