Смартфон Nokia 7 Plus уличили в передаче персональных данных пользователей китайской госкомпании

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Власти Финляндии завели расследование в отношении HMD Global — владельца прав на бренд Nokia. Его подозревают в нарушении GDPR: смартфон этой фирмы — Nokia 7 Plus — якобы передавал персональные данные в Китай, не уведомляя об этом пользователей.

Отметим, что HMD Global — это финская компания, которая в 2016-м лицензировала право размещать легендарный бренд на своих мобильных устройствах на 10-летний срок. Непосредственным производством гаджетов занимается FIH Mobile — одна из «дочек» китайской Foxconn, основного сборщика iPhone.

О том, что Nokia 7 Plus пересылает конфиденциальные сведения в Китай, первой сообщила норвежская телекомпания NRK. Как рассказал журналистам один из пользователей, Хенрик Остад, смартфон регулярно передавал данные о местоположении, номер SIM-карты и серийный номер — причем в незашифрованном виде — на сервер в домене vnet.cn, которым, предположительно, владеет китайская госкомпания China Telecom.

По информации NRK, в HMD Global признали факт утечки, назвав его «глюком» в ПО одной из партий смартфонов, и отметили, что проблему уже исправили с новым выпуском программного обновления. Кроме того, представители компании подчеркнули, что на основе ошибочно пересланных данных идентифицировать владельцев устройств не представляется возможным.

Вслед за публикацией NRK уполномоченный по защите данных Финляндии Рейо Аарнио заявил, что его ведомство начинает расследование касательно устройств Nokia. Регулятор оценит факты нарушения и изучит произошедшее с юридической точки зрения.

Источник: Reuters