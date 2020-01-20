Снятый по мотивам одноименного рассказа Говарда Лавкрафта фильм «Цвет из иных миров» с Николасом Кейджем обзавелся финальным трейлером
На YouTube опубликован финальный трейлер фантастического фильма ужасов «Цвет из иных миров» (Color Out of Space), снятого по одноименному произведению американского писателя Говарда Лавкрафта.
Согласно сюжету, рядом с небольшой американской фермой падает метеорит. После этого на ферме начинают твориться странные вещи: некая инопланетная сила при помощи лилового свечения отравляет и заставляет мутировать все формы жизни, с которыми она контактирует, включая растения, животных — и людей.
Фильм снял Ричард Стэнли («Тело»). Он же выступил сценаристом в соавторстве со Скарлет Амари (она помогала ему с текстом для «Тела»), а одним из продюсеров стал Элайджа Вуд. Главная роль досталась Николасу Кейджу, также в ленте снялись Джоэли Ричардсон, К’Орианка Килчер, Томми Чонг, Мадлен Артур и другие.