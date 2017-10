«Solo: A Star Wars Story»: Спин-офф «Звездных Войн» о юном Хане Соло наконец получил официальное название

Сегодня киностудия Lucasfilm и режиссер Рон Ховард официально объявили название спин-оффа «Звездных Войн» о юном Хане Соло. Второе ответвление от сюжетной линии получило название «Solo: A Star Wars Story» / «Соло: Звёздные войны. Истории», которое отлично сочетается в стилистическом смысле с первым спин-оффом вселенной «Rogue One: A Star Wars Story».

Hey #Twitterville we just wrapped production so here's a special message #StarWars pic.twitter.com/8QJqN5BGxr

— Ron Howard (@RealRonHoward) 17 октября 2017 г.