«Solo: A Star Wars Story»: Спин-офф «Звездных Войн» о юном Хане Соло наконец получил официальное название

Сегодня киностудия Lucasfilm и режиссер Рон Ховард официально объявили название спин-оффа «Звездных Войн» о юном Хане Соло. Второе ответвление от сюжетной линии получило название «Solo: A Star Wars Story» / «Соло: Звёздные войны. Истории», которое отлично сочетается в стилистическом смысле с первым спин-оффом вселенной «Rogue One: A Star Wars Story».

Напомним, что Рон Ховард заменил в режиссерском кресле снятых с проекта из-за творческих разногласий Фила Лорда и Кристофера Миллера. В актерском составе будущего фильма числятся Эмилия Кларк («Игры престолов»), Олден Эйренрайк (Хан Соло), Дональд Гловер (Лэндо Калриссиан), Вуди Харрельсон и другие.

Премьера «Solo: A Star Wars Story» / «Соло: Звёздные войны. Истории» назначена на 24 мая 2018 года.

Источник: Lucasfilm