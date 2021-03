Sony экранизирует Ghost of Tsushima — фильм поставит режиссер «Джона Уика»

Sony Pictures и PlayStation Productions работают над экранизацией чрезвычайно успешного приключенческого боевика Ghost of Tsushima, которую поставит режиссер «Джона Уика» Чад Стахелски. Об этом сообщил Deadline.

Игра разработана Sucker Punch Productions и издана Sony Interactive Entertainment. В центре сюжета самурай Дзин Сакаи — последний из своего клана, который вынужден отречься от самурайских традиций, чтобы вести нетрадиционную войну за свободу Цусима.

Конкретно о сюжете и актерском составе пока ничего не известно. Когда именно начнется полноценное производство, тоже неясно.

Чад Стахелски, поставивший три предыдущих фильма по франшизе «Джон Уик», вскоре должен приступить к четвертой части. Видимо, экранизация Ghost of Tsushima — его следующий проект.

Игра Ghost of Tsushima вышла в июле 2020-го и за первые три дня разошлась тиражом в 2,4 миллиона копий, установив новый рекорд среди игр Sony по новым франшизам. Не так давно она преодолела знаменательный рубеж в 6,5 миллиона проданных копий. К настоящему моменту игра уже получила множество премий, включая две статуэтки Game Awards 2020.

Ghost of Tsushima — второй совместный проект Sony Pictures and PlayStation Productions. Экранизация Uncharted уже находится на стадии постпродакшена, а его премьера по-прежнему запланирована на 11 февраля 2022 года. Кроме того, Sony Pictures Television и PlayStation Productions работают над сериалом HBO по The Last of Us, в создании которого участвуют Крег Мейзин и Нил Дракманн.