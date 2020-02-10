Sony и Amazon не приедут на выставку Mobile World Congress 2020

Вслед за LG , Ericsson и Nvidia от участия в MWC 2020 в Барселоне отказалось еще две компании — Sony и Amazon . Они обеспокоены ситуацией с распространением коронавируса 2019-nCoV и решили отменить свои презентации на выставке, чтобы обеспечить безопасность своих сотрудников, клиентов, партнеров, а также представителей медиа.

При этом в пресс-релизе Sony дополнительно указано, что презентация продуктов японской компании, которые изначально должны были быть представлены в рамках MWC 2020, будет проведена на YouTube-канале Xperia 24 февраля в 8:30 по центральноевропейскому времени (9:30 по киевскому времени).

«Sony благодарит всех за понимание и поддержку в эти трудные времена», — говорится в пресс-релизе японской компании.

В GSMA, которая выступает организатором MWC 2020, пока никак не прокомментировали данную информацию. По последним данным, ассоциация по-прежнему намерена провести выставку в Барселоне с 24 по 27 февраля.

«Хотя некоторые крупные компании действительно отказались от участия в выставке MWC 2020, а некоторые пока находятся в раздумьях, свыше 2800 компаний по-прежнему выражают твердое желание быть представленными в рамках мероприятия», — заявили ранее в GSMA.

Источник: DTF