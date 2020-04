Sony и Disney синхронно перенесли премьеры «Spider-Man 3» и «Doctor Strange 2», поменяв местами порядок их выхода

Только на прошлой неделе киностудия Sony Pictures Entertainment перенесла на более поздние сроки релиз фильма «Веном 2», а сейчас стало известно что та же судьба постигла сразу два проекта по вселенной Spider-Man и два связанных фильма от Disney.

В частности, финальная часть трилогии Spider-Man: Homecoming с Томом Холландом в главной роли, созданная совместно с Marvel Studios, теперь выйдет 5 ноября 2021 года, хотя еще недавно студия рассчитывала выпустить ее в период летних блокбастеров — 16 июля 2021 года. В свою очередь продолжение полнометражной анимационной ленты Spider-Man: Into the Spider-Verse сдвинули еще дальше и значительнее — с 8 апреля 2022 года на 7 октбяря 2022 года.

Чтобы привести в соответствие расписание связанных друг с другом в рамках Marvel Cinematic Universe фильмов, Disney также задержал перенес два громких релиза. Сиквел «Доктора Стрэнджа» под названием Doctor Strange in the Multiverse of Madness, который всего несколько недель назад перенесли на 5 ноября 2021 года, теперь выйдет в кинотеатрах 25 марта 2022 года. В свою очередь очередная часть приключений Бога грома Тора под названием Thor: Love and Thunder сдвинулась на неделю назад — с 18 февраля 2022 года на 11 февраля 2022 года.

Интересно, что первоначально фильм «Доктор Стрэндж 2» должен был выйти перед «Человеком-пауком 3» в рамках расширенной четвертой фазы MCU, так что смена порядка указывает на то, что события этих фильмов не будут пересекаться даже на уровне сцен после титров.

Также благодаря перестановкам можно будет заметно раньше увидеть экранизацию компьютерной игры Uncharted с тем же Томом Холландом в главной роли. Фильм перенесли с 8 октября 2021 года на 16 июля 2021 года, то есть в слот, в котором ранее должен был выйти «Spider-Man 3».

Отметим, что Sony уже перенесла практически все основные релизы текущего года, включая Morbius / «Морбиус» с Джаредом Лето (с 31 июля 2020 года на 19 марта 2021 года), продолжение франшизы «Ghostbusters: Afterlife» / «Охотники за привидениями: Наследники» (с 10 июля 2020 года на 5 марта 2021 года) и другие.

Источник: The Verge