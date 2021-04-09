Sony и Netflix подписали эксклюзивное пятилетнее соглашение на стриминг фильмов, оно начнется с 2022 года и премьер Uncharted и Morbius

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Киностудия Sony Pictures и стриминговый гигант Netflix подписали эксклюзивное соглашение, которое стартует в 2022 году и продлится пять лет. В рамках данной договоренности Netflix получит право на онлайн-показ всех фильмов киностудии, включая Uncharted, Morbius / «Морбиус», Bullet Train / «Скоростной поезд», Where the Crawdads Sing / «Там, где раки поют».

Премьеру Uncharted сдвинули с 8 октября 2021 года на 18 февраля 2022 года, а премьеру Morbius — с 19 марта 2021 года на 21 января 2022 года. Среди потенциальных релизов, которые также выйдут в стриминговом сервисе, также называют запланированные продолжения кинофраншиз Venom / «Веном», Jumanji / «Джуманджи» и Bad Boys / «Плохие парни».

Анимационная студия Sony Pictures Animation также подписала соглашение с Netflix, так что зрители сервиса одними из первых смогут увидеть продолжение мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» / Spider-Man: Into the Spider-Verse и другие анимационные фильмы.

Интересно, что ранее у Sony Pictures была аналогичная договоренность с Starz Entertainment, которая действовало с 2006 года. Стоимость нового договора публично не озвучивается, но инсайдеры отмечают, что это рекордное для индустрии число.

Источник: Polygon, Sony Pictures