Sony начнет продажи наушников Pulse 3D в черном цвете (Midnight Black) 22 октября

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Рекомендованная цена черной версии беспроводных наушников Pulse 3D не отличается от белой — она составляет $99 для США и 3 369 грн для Украины.

Корпус беспроводной гарнитуры будет окрашен в два оттенка черного, которые немного отличаются друг от друга. В США продажи Pulse 3D в цвете Midnight Black начнутся в эту пятницу, 22 октября. К слову, в онлайн-магазине PlayStation вся первая партия уже распродана по предзаказу.

Точная дата старта продаж гарнитуры Pulse 3D в цвете Midnight Black в Украине пока неизвестна. В то же время белая версия гарнитуры сейчас предлагается со скидкой в 320 грн — ее можно купить за 3049 грн.

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В начале лета Sony выпустила контроллер DualSense в черном и красном цветах — Midnight Black и Cosmic Red.

Что интересно, накануне производитель чехлов для техники Dbrand снял с продажи черные матовые панели для PS5 — после того, как Sony пригрозила ему судебным иском.