Sony Pictures пригласила актрису Оливию Уайлд на роль режиссера будущего фильма по вселенной Spider-Verse (скорее всего это будет фильм о Spider-Woman)

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В последнее время в Голливуде стало хорошим тоном приглашать женщину на роль режиссера в фильм о главном герое женского пола. Очередной пример такой позиции продемонстрировала компания Sony Pictures, пригласив снять новый фильм по вселенной Marvel актрису Оливию Уайлд.

Скорее всего вы знаете ее по роли «Тринадцатой» в сериале «Доктор Хаус», однако после яркого режиссерского дебюта в комедии Booksmart (2019) она буквально нарасхват у крупных студий — ее уже подписали на съемки в качестве режиссера триллера «Don’t Worry, Darling» для New Line Cinema, спортивной биографической ленты «Perfect» для Searchlight Pictures и неназванной новогодней комедии для Universal Pictures.

Так как у Sony Pictures весьма небогатый выбор доступных комикс-персонажей женского пола, то фанаты сразу же предположили, что речь пойдет о сольном фильме о Женщине-Паук (Spider-Woman). Оливия Уайлд косвенно подтвердила данное предположение, ответив на один из твитов эмодзи паука:

Отметим, что в рамках комикс-вселенной Marvel Comics встречалось несколько персонажей с данным именем (к примеру, Гвен Стейси или Джулия Карпентер), однако самой известной и популярной является Джессика Дрю.

Интересно, что по словам Стэна Ли этого персонажа ввели только для того, чтобы «застолбить» имя, но довольно неожиданно даже для создателей комикса Женщина-Паук стала достаточно популярной. Впервые она появилась в Marvel Spotlight в 1977 году, при этом уже в 2009 году ее ввели в состав «Новых Мстителей», подарив персонажу новую жизнь.

Сценарий к картине напишет Кати Сильберман, которая уже сотрудничала с Оливией Уайлд в вышеупомянутом фильме Booksmart, продюсерами выступят Эми Паскаль и Рэйчел О’Коннор.

Картина станет дальнейшем развитием вселенной Spider-Verse наряду с фильмами о персонажах Spider-Man, Venom, Morbius, Silk, Black Cat, мультфильмом Spider-Man: Into the Spider-Verse и др. А вот появится ли эта героиня в главной вселенной Marvel Cinematic Universe — большой вопрос с учетом текущих отношений Disney и Sony.

Источник: Variety