Sony прекратила производство игровой консоли PS Vita

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Как и ожидалось, эпоха PlayStation Vita подошла к концу: японская компания Sony сообщила о завершении производства своей портативной консоли — ее последний тираж уже отправился на полки магазинов.

Напомним, оригинальная PlayStation Vita (PCH-1000) была выпущена в Японии 17 декабря 2011 года, в 2013 году компания представила обновленную модель Slimline (PCH-2000). Однако в конечном итоге консоли так и не удалось снискать популярность.

«PS Vita попросту не достигла необходимой критической массы аудитории за определенный временный промежуток, — заявил в интервью изданию Polygon в 2017 году председатель Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios Шон Лэйден. — В связи с этим у платформы не появилось сильного сообщества разработчиков, без которого большой аудитории устройству уже точно не видать — консоль попала в замкнутый круг».

Примечательно, что сама Sony прекратила разрабатывать игры для PlayStation Vita еще в 2015 году, а в 2018 году — остановила выпуск игр для консоли на физических носителях. Кроме того, февраль 2019 года стал последним месяцем, когда владельцы PS Vita могли получить бесплатные игры по подписке PS Plus.

Издание Polygon отмечает, что подобный ход со стороны Sony не является большим сюрпризом: в настоящее время специализированные портативные игровые консоли стали крайне нишевым продуктом, уступив рынок видеоигр смартфонам и планшетам.

Источник: Polygon