Sony снимает сериал на основе игровой франшизы Twisted Metal, над ним работают авторы Deadpool, Zombieland и Cobra Kai

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Издание Variety сообщило, что компании Sony Pictures Television и PlayStation Productions работают над сериальной экранизацией игровой франшизы «Twisted Metal«, первая часть которой вышла в далеком 1995 году. Проект представляет собой игровой сериал в жанре комедийный боевик, при этом над ним работают мастера данного направления.

В частности, в качестве шоураннеров и исполнительных продюсеров выбрали Ретта Риза и Пола Верника, которые занимались франшизами Deadpool и Zombieland. Основным сценаристом и исполнительным продюсером назначили Майкла Джонатана Смита, известного по комедийному экшн-сериалу «Cobra Kai».

Сериал расскажет о герое-аутсайдере, который получает шанс всей жизни за успешную доставку некоего мистического груза в постапокалиптическом сеттинге. Передвигаясь на специально подготовленном автомобиле по выжженным пустыням и разрушенным городам, герой сталкивается с многочисленными препятствиями, включая банды диких мародеров на машинах в стиле Безумного Макса и маньяка-клоуна Sweet Tooth на грузовичке по продаже мороженого.

Отметим, что «Twisted Metal» стал вторым крупным анонсом от Sony Pictures TV и PlayStation Productions за последние месяцы после сериала «The Last of Us», заказанного каналом HBO (как вы наверняка помните, Педро Паскаль («Мандалорец») получил роль Джоэла, а Элли сыграет Белла Рамзи («Игра престолов»)).

Интересно, что данные о возможной экранизации игровой франшизы «Twisted Metal» ходили с момента основания киностудии PlayStation Productions в 2019 году, однако только теперь проект окончательном получил «зеленый свет».

Источник: Variety