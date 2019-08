Sony запускает сезонные турниры «PS4 Tournaments: Challenger Series» для владельцев консолей PS4 с призами в виде контента, игровой валюты и реальных денег

Компания Sony запустила сезонные турниры на PS4, в которых могут принять участие все владельцы данных консолей, причем даже не выходя из дома. Турниры PS4 Tournaments: Challenger Series стартуют с соревнований по Mortal Kombat 11 (с 6 августа), затем будут проведены турниры по FIFA 20, Battlefield V, Warface и другим играм.

Турниры PS4 Challenger Series носят сезонный характер, что дает возможность неоднократно бороться за призы в играх. В ходе каждого сезона игрок будет проходить несколько этапов с призами, при этом по мере преодоления этапов турнира ценность призов будет возрастать. Таким образом можно выиграть уникальные динамические темы, игровую валюту и даже денежные призы. В различных играх можно будет соревноваться в форматах 1 vs. 1, Team vs. Team или Free for All.

Каждый сезон турнира состоит из трех этапов, все игроки начинают выступление на первом этапе. К примеру, в случае с игрой Mortal Kombat 11 участник должен выиграть как минимум три боя из четырех, чтобы перейти ко второму этапу. Это дарит больше шансов пройти дальше в сравнении с системой поединков на вылет.

На втором этапе игроку предстоит соревноваться против соперников более высокого уровня, и здесь понадобится только победа, чтобы перейти на третий этап. На финальном этапе соревнуются самые лучшие игроки турнира, которые и разыграют между собой звание чемпиона.

Чтобы принять участие в турнирах, следует зайти в раздел «Турниры» во вкладке «События» на консоли PS4. Отметим, что для участия в большинстве турниров требуется подписка PS Plus.

Источник: Sony