Создан подводный сенсор, которому не нужна батарейка





Чтобы изучать морское дно, океанологи нередко прибегают к использованию сети подводных сенсоров, передающих данные с глубины. Загвоздка в том, что в случае с обширной сетью периодически заменять аккумуляторы в таких датчиках совсем не просто. Специалисты Массачусетского технологического института взялись исправить ситуацию и разработали подводные сенсоры, которым не требуются батарейки.

Как сообщается, технология, предложенная инженерами MIT, состоит из двух основных частей: подводного сенсора и приемопередатчика на поверхности. Последний питается от аккумулятора и может быть установлен на лодке, буе или на берегу. Подводной части питание не нужно.

Через равные промежутки времени передатчик посылает акустическую волну, которая заставляет вибрировать пьезоэлектрический материал внутри сенсора. В результате колебаний возникает электрический ток, который питает оборудование сенсора и позволяет устройству отразить акустический сигнал обратно в приемник. Как отмечает New Atlas, по своему принципу работы решение напоминает RFID-метки.

По словам инженеров, суть коммуникации в разработанной ими технологии состоит в чередовании отражения сенсором звуковых волн и отсутствия отражения. Приемник интерпретирует ответные волны и их отсутствие как единицы и ноли, принимая океанографические данные в виде бинарного кода и передавая их дальше.

В ходе испытания этой пьезоэлектрической системы инженерам удалось точно передать информацию со скоростью три килобайта данных в секунду с двух сенсоров одновременно, расположенных на расстоянии 10 метров от приемника. Они сообщили температуру воды и давление.

Предполагается, что такая система, обеспечивающая длительную передачу данных без участия человека, может применяться не только в исследованиях экологов и морских биологов, но и для изучения других небесных тел, например, ее можно задействовать на спутнике Сатурна Титане, на поверхности которого, как известно, существуют реки и озера.

Источник: hightech.plus