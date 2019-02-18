Созданный израильскими специалистами аппарат Olo проводит клинический анализ крови всего по двум каплям и за 10 минут

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Израильская компания Sight Diagnostics представила Olo — аппарат размером с настольный принтер, который использует технологии компьютерного зрения и машинного обучения, натренированные на 500 ТБ данных, полученных в ходе четырехлетнего исследования, для ускоренного анализа крови.

Как сообщается, в основе Olo лежит запатентованный процесс «оцифровки» снимков крови, в ходе которого устройство исследует две капли крови пациента, нанесенные на специальный одноразовый картридж. При помощи встроенного микроскопа аппарат делает несколько цветных фотографий и применяет к ним встроенные алгоритмы распознавания изображений для идентификации и анализа различных типов клеток.

Разработчики утверждают, что устройство способно «за 10 минут» распознать и диагностировать как различные инфекции и анемию, так и определенные типы рака. При этом всю работу, за исключением взятия пробы, аппарат выполняет самостоятельно, а потому с проведением диагностики справится даже низкоквалифицированный специалист.

По задумке израильских ученых, наличие такого аппарата позволит терапевтам делать анализы за считанные минуты прямо в своем кабинете, не тратя время на направление пациентов в лабораторию — на это, как известно, может уйти несколько дней.

В 2018 году Sight Diagnostics провела клинические испытания Olo, в которых приняли участие 287 человек, и получила не только одобрение со стороны израильского регулятора, но и маркировку CE, которая удостоверяет, что изделие соответствует основным требованиям директив ЕС, а также все необходимые сертификаты качества и безопасности, необходимые для начала продаж в ряде европейских стран.

В ближайшее время Olo появится в кабинетах частных врачей и в общественных больницах по всей Европе, обещает сооснователь Sight Diagnostics Даниэль Левнер. В дальнейшем компания намерена получить разрешение от регуляторов США.

Напоследок отметим, что два года назад Sight Diagnostics разработали Parasight — устройство, работающее по тому же принципу, что и Olo, но способное диагностировать только малярию. С тех пор Parasight использовали при проведении как минимум 600 000 тестов в 25 странах.

«После того, как мы обкатали нашу технология на обнаружении малярии, стало совершенно ясно, что клинический анализ крови — самый распространенный из всех анализов — станет для нас главной сферой приложения усилий, — подчеркнула Сара Леви, технический директор израильской компании. — Цифровизация открывает огромные возможности для улучшения диагностики и терапии».

Источник: hightech.plus