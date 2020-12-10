Создатели Black Mirror сняли псевдодокументальную комедию «Death to 2020» о событиях уходящего года с Сэмюэлом Л. Джексоном, Хью Грантом, Лизой Кудроу и др.

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Уходящий 2020 год просто требует достойного комедийного завершения и на эту роль скорее всего будет претендовать фильм Death to 2020 / «Смерть 2020» от сервиса Netflix и создателей сериала Black Mirror.

Картина снята в псевдодокументальном формате, а на главные роли пригласили таких ярких актеров, как Сэмюэла Л. Джексона, Хью Гранта, Лизу Кудроу, Кумэйла Нанджиани, Трейси Ульман, Самсона Кайо, Лесли Джонс, Дайан Морган, Кристин Милиоти и Джо Кири. Сами автора описали свое творение как «комедия-катарсис о 2020 годе, который вы никогда не забудете, хотя уже сейчас очень хотите не вспоминать никогда».

Сценарий фильма Death to 2020 / «Смерть 2020» написали шоураннеры «Черного Зеркала» Аннабель Джонс и Чарли Брукер, а режиссером выступил Эл Кэмпбелл. Точная дата релиза фильма не называется, однако создатели дали понять, что премьера состоится в сервисе Netflix до конца текущего года.

Напомним, что в рамках шести сезонов научно-фантастического сериала-антологии Black Mirror / «Черное зеркало» дважды выходили специальные выпуски — «White Christmas» / «Белое Рождество» в 2014 году и «Bandersnatch» / «Брандашмыг» в 2018 году, так что Death to 2020 может стать своеобразным продолжением данной традиции.

Источник: Polygon