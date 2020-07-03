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Создатели «Мира Дикого Запада» снимут сериал по Fallout для Amazon

Создатели «Мира Дикого Запада» снимут сериал по Fallout для Amazon

Создатели «Мира Дикого Запада» снимут сериал по Fallout для Amazon


Bethesda Softworks и Amazon Studios объявили о создании сериала по знаменитой серии постапокалиптических игр Fallout.

В официальном твиттере Fallout разместили короткий тизер грядущего проекта.

Телевизионной адаптацией серии RPG займется студия Kilter Films Джонатана Нолана и Лизы Джой — создателей «Мира Дикого Запада» от HBO, одного из самых громких фантастических сериалов современности.

В совместном заявлении шоураннере отметили, что являются большими поклонниками серии Fallout, отобравшей у них «несчетные часы».

К работе над сериалом в качестве продюсеров привлечены геймдиректор третьей и четвертой частей Fallout Тодд Говард, а также глава издательства Bethesda Softworks Джеймс Альтман.

Дата премьеры сериала пока не сообщается. Сериал будет выходить эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video.

Источник: Bethesda Softworks и Deadline

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