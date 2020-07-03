Создатели «Мира Дикого Запада» снимут сериал по Fallout для Amazon

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Bethesda Softworks и Amazon Studios объявили о создании сериала по знаменитой серии постапокалиптических игр Fallout.

В официальном твиттере Fallout разместили короткий тизер грядущего проекта.

Телевизионной адаптацией серии RPG займется студия Kilter Films и Лизы Джой — создателей «Мира Дикого Запада» от HBO, одного из самых громких фантастических сериалов современности.

В совместном заявлении шоураннере отметили, что являются большими поклонниками серии Fallout, отобравшей у них «несчетные часы».

К работе над сериалом в качестве продюсеров привлечены геймдиректор третьей и четвертой частей Fallout Тодд Говард, а также глава издательства Bethesda Softworks Джеймс Альтман.

Дата премьеры сериала пока не сообщается. Сериал будет выходить эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video.

Источник: Bethesda Softworks и Deadline