Создатели «Мира Дикого Запада» снимут сериал по Fallout для Amazon
Bethesda Softworks и Amazon Studios объявили о создании сериала по знаменитой серии постапокалиптических игр Fallout.
В официальном твиттере Fallout разместили короткий тизер грядущего проекта.
#PleaseStandBy. @AmazonStudios #KilterFilms pic.twitter.com/7YmLZKIPAe
— Fallout (@Fallout) July 2, 2020
Телевизионной адаптацией серии RPG займется студия Kilter Films Джонатана Нолана и Лизы Джой — создателей «Мира Дикого Запада» от HBO, одного из самых громких фантастических сериалов современности.
В совместном заявлении шоураннере отметили, что являются большими поклонниками серии Fallout, отобравшей у них «несчетные часы».
К работе над сериалом в качестве продюсеров привлечены геймдиректор третьей и четвертой частей Fallout Тодд Говард, а также глава издательства Bethesda Softworks Джеймс Альтман.
Дата премьеры сериала пока не сообщается. Сериал будет выходить эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video.
Источник: Bethesda Softworks и Deadline