Спасибо, Google. Подобрать идеальную гифку со знаменитостью стало намного проще





Как известно, никакой эмодзи никогда так точно не передаст эмоцию, как это сделает удачно подобранная гифка. И вот сейчас Google запустил несколько весьма полезных инструментов, чтобы найти нужную гифку было проще простого.

Инструменты работают следующим образом: ищете знаменитость или вымышленного персонажа в выпадающем списке и система покажет эмоции, которые чаще всего ассоциируются с ними, или наоборот — ищете эмоцию и система подбирает наиболее удачного исполнителя. То есть, система предлагает самые популярные гифки со знаменитостями по конкретной эмоции. Например, если вы ищете GIF, ассоциирующиеся со словом shrug («пожимание плечами» ¯_(ツ)_/¯), вы, скорее всего, найдете GIF-изображения Канье Уэста, Элмо и Опры Уинфри, чтобы передать это чувство замешательства или безразличия.

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Эти новые интерактивные инструменты работают на платформе для поиска GIF-изображений Tenor, которую Google купила в 2018 году. Команда сервиса Google Trends создала эти инструменты, выбрав данные о том, какие эмоции, чувства и реакции пользователи искали в Tenor чаще всего, и проанализировав, какие иконы поп-культуры пользовались самой большой популярностью.

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Наконец, последний, но не менее важный инструмент поиска по цифровому эмоциональному отпечатку — с его помощью можно искать гифки в широком эмоциональном диапазоне, от «счастливого» до «рыдающего». Множество разбросанных на плоскости точек показывают, какие знаменитости или вымышленные персонажи лучше всего отображают эмоции, которые вы пытаетесь передать.

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В наше время, когда общение в основном осуществляется с помощью электронной почты, текстовых сообщений или социальных сетей, очень сложно выразить свои эмоции с помощью нескольких слов, поэтому анимированные картинки столь популярны. Они добавляют словам дополнительный контекст, необходимый для обеспечения наиболее точного представления эмоций.

Остается вспомнить, что в прошлом году популярному графическому формату GIF исполнилось 32 года.

Источник: Medium Google