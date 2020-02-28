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Спасибо, Google. Подобрать идеальную гифку со знаменитостью стало намного проще

Спасибо, Google. Подобрать идеальную гифку со знаменитостью стало намного проще

Спасибо, Google. Подобрать идеальную гифку со знаменитостью стало намного проще


Как известно, никакой эмодзи никогда так точно не передаст эмоцию, как это сделает удачно подобранная гифка. И вот сейчас Google запустил несколько весьма полезных инструментов, чтобы найти нужную гифку было проще простого.

Инструменты работают следующим образом: ищете знаменитость или вымышленного персонажа в выпадающем списке и система покажет эмоции, которые чаще всего ассоциируются с ними, или наоборот — ищете эмоцию и система подбирает наиболее удачного исполнителя. То есть, система предлагает самые популярные гифки со знаменитостями по конкретной эмоции. Например, если вы ищете GIF, ассоциирующиеся со словом shrug («пожимание плечами» ¯_(ツ)_/¯), вы, скорее всего, найдете GIF-изображения Канье Уэста, Элмо и Опры Уинфри, чтобы передать это чувство замешательства или безразличия.

Эти новые интерактивные инструменты работают на платформе для поиска GIF-изображений Tenor, которую Google купила в 2018 году. Команда сервиса Google Trends создала эти инструменты, выбрав данные о том, какие эмоции, чувства и реакции пользователи искали в Tenor чаще всего, и проанализировав, какие иконы поп-культуры пользовались самой большой популярностью.

Наконец, последний, но не менее важный инструмент поиска по цифровому эмоциональному отпечатку — с его помощью можно искать гифки в широком эмоциональном диапазоне, от «счастливого» до «рыдающего». Множество разбросанных на плоскости точек показывают, какие знаменитости или вымышленные персонажи лучше всего отображают эмоции, которые вы пытаетесь передать.

В наше время, когда общение в основном осуществляется с помощью электронной почты, текстовых сообщений или социальных сетей, очень сложно выразить свои эмоции с помощью нескольких слов, поэтому анимированные картинки столь популярны. Они добавляют словам дополнительный контекст, необходимый для обеспечения наиболее точного представления эмоций.

Остается вспомнить, что в прошлом году популярному графическому формату GIF исполнилось 32 года.

Источник: Medium Google

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