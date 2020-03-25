Способы эффективной работы из дома





Автор этих строк больше четырех лет работает из дома, поэтому с введением карантина в его жизни ничего не изменилось. За годы такой работы я не только нашел и начал использовать описанные выше сервисы и приложения, но выработал базовые правила эффективной удаленной работы. Эти простые ежедневные действия и ритуалы помогают не сходить с ума, быть здоровым, полезным на работе и позитивным с семьей. В них нет ничего сложно, а часто они кажутся банальными, но это работает и помогает мне, а значит поможет и вам.

Ложитесь и вставайте в одно и тоже время

Для продуктивной работы (не только из дома) желательно выработать режим сна. Если вы каждый день ложитесь и встаете в определенное время (часы определяются индивидуально), то организм быстро уходит в сон и выходит из него, не отвлекаясь на разные мысли до трех ночи и не заставляет переводить будильник на “еще пять минут”. Первые пару дней будет непросто, но соблюдая режим работа пойдет лучше, ведь мозг и тело не будут сонными, уставшими или раздраженными, как это обычно бывает по утрам. А значит утром дела пойдут быстрее.

Делайте зарядку

В описанный выше режим входит и зарядка. В условиях карантина не стоит ходить в спортзал или даже идти на утреннюю пробежку. Достаточно 10-30 минут зарядки, чтобы привести мозг и тело в рабочую форму и не спать за столом, раскрывая руками слипшиеся веки.

Даже обычная зарядка улучшает общее состояние организма, разгоняет кровь и улучшает работу мозга. Главное начать и кроме утренней зарядки делать пятиминутные разминки в течение дня.

Не ходите в домашней одежде

Работая из дома легко залипнуть в игры или сериал, сорвать сроки и провалить задание от начальника. Родные стены расслабляют, а домочадцы отвлекают, поэтому после сна, зарядки, банных процедур и завтрака нужно переодеться в рабочую одежду. Это может быть все, что угодно, но только не то, в чем вы обычно ходите дома.

Любите спортивные штаны и футболки — не проблема, просто купите себе другие штаны и пару новых футболок и надевайте их перед работой, а потом снимайте после нее. Так вы приучите себя и мозг “приходить” и “уходить” с работы, делать дела и не отвлекаться.

Выделите себе рабочее место

Не работайте там, где отдыхаете. Если удаленная работа временная, то найдите себе любое удобное место со столом, стулом и правильным освещением. Если же вы планируете перебраться в домашний офис на постоянной основе, то обязательно определитесь с конкретным местом для работы и сидите там только в рабочие часы.

Это может быть даже диван, если вы не на нем не спите,а на выходных и по вечерам не валяетесь перед телевизором или приставкой. Подойдет и кухонный стол, откидной столик на балконе или собственные колени для ноутбука в кресле.

Будьте мобильны

Даже с выделенным местом для работы иногда нужно сменить обстановку. Бывают дни, когда и режим соблюдается, и зарядка делается, и одежда рабочая, а задачи решать не хочется.

В этом случае нужно сменить обстановку, отправившись с ноутбуком (планшетом, телефоном и так далее) в кафе, коворкинг, парк, к морю или в любое другое место, где стоит подступится к работе с новыми силами. Иногда дела спорятся в самых неожиданных местах, поэтому просто пробуйте и вы найдете запасной аэродром для таких неудачных дней.

Делайте перерывы

Залог любой успешной работы — перерывы. Работайте в офисе или трудитесь из дома, но периодически отдыхайте от задач. Конечно, перерывы проще устраивать дома, но в офисе они тоже легко внедряются, а через неделю-другую коллеги и босс будут знать, когда вас не трогать, а когда вы решаете дела эффективнее всего.

С удаленной работой еще проще. Делайте перерывы, но через какие промежутки времени определяйте самостоятельно. Я делают их каждый час, но это может быть и 30 минут и 90.

Главное почувствуйте, как вы начинаете отвлекаться и остановитесь. Сделайте чай, сходите в туалет, пройдитесь по комнате, помойте посуду, сыграйте один быстрый матч в мультиплеерной рубилке на смартфоне или ПК. Помимо кратких перерывов делайте минимум один большой — на обед и сон, обед и прогулку, обед и отдых.