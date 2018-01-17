Square Enix объявила дату выхода и системные требования игры Final Fantasy XV Windows Edition с поддержкой режима 4K HDR и бонусным контентом

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Компания Square Enix объявила сроки начала продаж и системные требования игры Final Fantasy XV Windows Edition. Эта версия включает все ранее вышедшие DLC, включая эпизоды Gladiolus, Prompto и Ignis, а также новый режим от первого лица, мультиплеер и доступный только при покупке сезонного пропуска контент.

Новая версия разрабатывалась совместно с NVIDIA, поэтому Final Fantasy XV Windows Edition поддерживает большинство фирменных технологий компании, включая NVIDIA Flow, NVIDIA HairWorks, NVIDIA Hybrid Frustum Traced Shadows, NVIDIA Turf Effects, NVIDIA Voxel Ambient Occlusion и другие.

В результате игра поддерживает разрешение 4K (3840×2160 точек) и режим HDR 10, а при желании графику можно настроить для отображения в 8K-разрешении. Правда, в последнем случае придется собрать весьма мощный игровой ПК, превышающий требования для режима 4K:

Минимальные спецификации:

Процессор: Intel Core i5-2500 или AMD FX-6100

Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 760, GTX 1050 или AMD Radeon R9 280

ОЗУ: 8 ГБ

Разрешение: 1280 x 720 точек

Рекомендованные спецификации:

Процессор: Intel Core i7-3770 или AMD FX-8350

Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1060

ОЗУ: 16 ГБ

Screen Resolution: 1920 x 1080 точек

Рекомендованные спецификации для режима (4K HDR):

Процессор: Intel Core i7-7700 или AMD Ryzen 5 1600X

Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1080 Ti

ОЗУ: 16 ГБ

Разрешение: 3840 x 2160 точек (4K)

Напомним, что на консолях PlayStation 4 и Xbox One ролевая игра Final Fantasy XV вышла 30 сентября 2016 года, а на мобильных платформах Android, iOS и Windows 10 Mobile – осенью прошлого года. Предзаказ на версию Final Fantasy XV Windows Edition можно оставлять начиная с 1 февраля 2018 года, а релиз игры состоится 6 марта 2018 года.

Источник: TechPowerUp