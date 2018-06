Square Enix окончательно закрыла серию мобильных пошаговых головоломок Go

Студия Square Enix официально подтвердила, что закрывает свою серию мобильных пошаговых головоломок «Go». Игры Lara Croft Go, Hitman Go и Deus Ex Go были весьма популярны среди геймеров, но так и не стали финансово успешными.

Глава студии Square Enix Montreal Патрик Науд объяснил в интервью изданию PC Games Insider, что современные геймеры не хотят покупать игры, но при этом тратят достаточно солидные суммы на внутриигровые покупки в условно-бесплатных проектах. В свою очередь игры Lara Croft Go, Hitman Go и Deus Ex Go обычно стоят $4,99 каждая на платформах iOS и Android (кстати, в Google Play сейчас их можно купить всего за $0,99), что достаточно много для мобильной игры по современным меркам.

Напомним, что франшиза «Go» стартовала в апреле 2014 года игрой Hitman Go (в том же году вышла и мобильная Hitman Sniper), впоследствии она была портирована на платформы PlayStation 4, PS Vita и появилась в Steam. Спустя год разработчики выпустили Lara Croft Go, которая стала игрой года в магазине контента Apple и получила награду, как лучшая мобильная игра в рамках The Game Awards 2015, ее также портировали на PS4 и Vita.

Последняя игра серии Deus Ex Go вышла в августе 2016 года, она не стала такой же успешной, как две предыдущие, но все же удержала достаточно высокую планку качества. Студия Square Enix продолжит разработку мобильных игр, но они будут основаны на новых механиках, а не на пошаговых головоломках с солидной начальной ценой.

