Starbucks и Uber Eats совместно запустят доставку кофе на всей территории США к началу 2020 года

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После выхода на рынок Украины осенью текущего года компании IKEA самым ожидаемым хипстерами международным брендом станет Starbucks. И ускорить его появление в нашей стране может Uber, точнее его подразделение Uber Eats.

Вчера компании Starbucks и Uber объявили, что уже к началу 2020 года собираются обеспечить доставку кофе и сопутствующих продуктов на всей территории США. В данный момент доставка Starbucks Delivers работает только в 11 крупных городах США, включая Бостон, Чикаго, Даллас, Хьюстон, Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Сиэтл и Вашингтон.

В Starbucks обещают, что разработают специальную упаковку для горячих и холодных продуктов, чтобы обеспечить сохранность температуры и качества во время доставки, а также позволят кастомизировать 95% меню.

Так как Uber проявляет в Украине достаточно высокую активность, то не исключено, что эта компания поспособствует более скорому выходу Starbucks на наш рынок, получив согласие на эксклюзивную доставку кофе бренда жителям крупных городов нашей страны. Напомним, что сервис Glovo запустил в Киеве аналогичный проект с McDonald’s и совместный проект со Starbucks может стать неплохим ответом Uber Eats главному конкуренту.

Напомним, что Uber начал тестировать комбинированную подписку, которая предлагает скидки на поездки, а также бесплатное использование Uber Eats и велосипедов/самокатов JUMP.

Источник: Engadget