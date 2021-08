Starfield выйдет только на ПК и Xbox — никакой временной эксклюзивности

Глава Xbox по маркетингу Аарон Гринберг прокомментировал в твиттере обсуждение возможного релиза на PlayStation игры Starfield.

Обсуждения возможности выпуска порта горячо ожидаемой космической RPG от Bethesda Games Studio на конкурирующей платформе Sony в будущем не утихают с анонса проекта на недавней выставке E3 2021. Спекуляции вспыхнули с новой силой после твита пользователя, сославшегося на высказывания вице-президента отдела по связям с общественностью и маркетингу Bethesda Softworks Пита Хайнса.

Bethesdas Pete Hines suggests the door might still be open for possibility of games like Starfield coming to PS5 in future pic.twitter.com/SF3xU0Ynne

Вскоре после этого сам Пит Хайнс уточнил, что в его словах нет никакого скрытого подтекста.

Затем к обсуждению подключился Аарон Гринберг, который окончательно прояснил момент с эксклюзивностью игр Bethesda. В нескольких твитах он прямо заявил, что Starfield выйдет эксклюзивно на ПК и Xbox, и в будущем это не изменится. То есть, никакой временной эксклюзивности, как это часто бывает с крупными проектами, не будет.

Starfield will be an launching exclusively on Xbox Series X|S and PC on November 11, 2022. Game Pass members can play it day one as well on Xbox & PC. I know we have said this all before and none of that has or will change. pic.twitter.com/CcNBcOKBeg

