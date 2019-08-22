Starship Technologies отчиталась о том, что ее робокурьеры успешно доставили 6 000 пицц и 15 000 бананов

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Компания Starship Technologies, производитель шестиколесных роботов-курьеров, анонсировала масштабную экспансию: в течение двух лет ее аппараты появятся в сотне американских университетских кампусов и студенческих городков.

На воплощение амбициозной цели Starship Technologies в общей сложности получила $85 млн инвестиций, а глава компании Лекс Байер заявил TechCrunch, что недавно шестиколесные курьеры прошли отметку в 100 000 коммерческих доставок. В общей сложности флот компании проехал более 560 000 км, доставив клиентам, в числе прочего, 9 000 суши-роллов, 15 000 бананов, 6 000 пицц, 26 000 литров молока и 8 000 стаканчиков кофе.

Несколько лет «стартап доказывал состоятельность концепции», говорит Байер. Сейчас компания быстро масштабируется, делая упор на университетские кампусы:

«Студенты растут в мире, для которого нормально получить доставку от робота, сделав пару тапов в смартфоне. Наш сервис принимали просто феноменально как в кампусах, так и в жилых микрорайонах. Клиенты ценят то, как мы облегчаем им жизнь и экономим время».

Уточним, что американские студенты, в отличие, например, от европейских, живут в специально созданных городках и зачастую проводят там весь день. Это означает, что в одном месте они едят завтрак, обед и ужин. Вместе с тем, такие студенческие городки достаточно большие, на машине туда въезжать нельзя, и курьеры не очень-то хотят тратить свое время на долгий путь пешком до заказчика. Именно поэтому робокурьеры Starship почти моментально обрели среди американских студентов такую популярность. «Нам понадобилось четыре года, чтобы совершить первые 10 000 доставок. Отметку в 50 000 доставок мы преодолели за 8 месяцев, отметку в 100 000 — менее чем за 4 месяца», — указывает Байер.

Отметим, что каждый шестиколесный робот Starship может принять на борт до 9 кг груза, а после прибытия на место назначения откроет хранилище после ввода пароля на смартфоне заказчика. Для передвижения он использует девять камер и ультразвуковые сенсоры, которые создают 360-градусную панораму.

Максимальная скорость робота — 16 км/ч. Разработчики утверждают, что Starship самостоятельно пересекает улицы, объезжает препятствия и возвращается на зарядную станцию. Вместе с тем, во время пилотных проектов за роботами присматривают операторы.

С компаний, которые хотят, чтобы их товары доставляли роботы, Starship Technologies берет по $10 в месяц, а любой заказ независимо от стоимости, веса и расстояния стоит $1,99.

Источник: hightech.plus