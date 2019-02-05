Стартап Ampaire попытается электрифицировать традиционные самолеты

Калифорнийский стартап Ampaire намерен заняться электрификацией традиционных самолетов. Инженеры уверены, что перевести воздушный транспорт на электротягу будет значительно проще, если не разрабатывать его с нуля, а лишь менять силовую установку.

В стартапе рассчитывают, что первый оснащенный их электродвигателями самолет отправится в путешествие в 2021 году — сразу после одобрения Федеральным управлением гражданской авиации США. Межконтинентальных амбиций у Ampaire пока нет: компания выбрала целью своей электрификации регионального гавайского авиаперевозчика Mokulele Airlines. Первый опыт стартап проведет с небольшим самолетом Cessna 208 (на фото выше), и в случае успеха электрифицирует весь флот компании.

Важно отметить, что Mokulele Airlines занимается лишь короткими рейсами внутри Гавайев, где самолеты — самый быстрый способ попасть с одного острова на другой. Предполагается, что небольшие расстояния упростят эксперименты с электротягой, поскольку запас хода в данном случае является менее критичной характеристикой.

Глава Ampaire Кевин Ноерткер утверждает, что их подход гораздо проще, чем у других компаний, занимающихся электроавиацией. По его оценке, разработка и строительство нового электросамолета с нуля требуют до $200 млн и 10 лет времени, в то время как для электрификации существующего самолета необходимы «уже не сотни, а десятки миллионов», и всего несколько лет на проектирование и сертификацию силовой установки.

Интересно, что американский регулятор относится к подобным проектам весьма благосклонно и по умолчанию одобряет их проведение. Как следствие, стартапу предстоит лишь оформить изменения, связанные с электродвигателем и батареями.

Прогнозируется, что переход на электричество позволит авиакомпаниям экономить от 75% до 90% на стоимости топлива — в зависимости от цен на авиационный керосин и электроэнергию в регионе. А ввиду простоты устройства электродвигателей вдобавок снизятся затраты и на техническое обслуживание — на 25-50%.

Инженеры Ampaire полагают, что если их намерения воплотятся в жизнь, региональная авиация получит «второе дыхание», потому как сегодня на многих маршрутах мелким перевозчикам с небольшими самолетами летать попросту невыгодно.

Источники: Fast Company, hightech.plus