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Стартап Ampaire попытается электрифицировать традиционные самолеты
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Стартап Ampaire попытается электрифицировать традиционные самолеты

Стартап Ampaire попытается электрифицировать традиционные самолеты

Калифорнийский стартап Ampaire намерен заняться электрификацией традиционных самолетов. Инженеры уверены, что перевести воздушный транспорт на электротягу будет значительно проще, если не разрабатывать его с нуля, а лишь менять силовую установку.

В стартапе рассчитывают, что первый оснащенный их электродвигателями самолет отправится в путешествие в 2021 году — сразу после одобрения Федеральным управлением гражданской авиации США. Межконтинентальных амбиций у Ampaire пока нет: компания выбрала целью своей электрификации регионального гавайского авиаперевозчика Mokulele Airlines. Первый опыт стартап проведет с небольшим самолетом Cessna 208 (на фото выше), и в случае успеха электрифицирует весь флот компании.

Важно отметить, что Mokulele Airlines занимается лишь короткими рейсами внутри Гавайев, где самолеты — самый быстрый способ попасть с одного острова на другой. Предполагается, что небольшие расстояния упростят эксперименты с электротягой, поскольку запас хода в данном случае является менее критичной характеристикой.

Глава Ampaire Кевин Ноерткер утверждает, что их подход гораздо проще, чем у других компаний, занимающихся электроавиацией. По его оценке, разработка и строительство нового электросамолета с нуля требуют до $200 млн и 10 лет времени, в то время как для электрификации существующего самолета необходимы «уже не сотни, а десятки миллионов», и всего несколько лет на проектирование и сертификацию силовой установки.

Интересно, что американский регулятор относится к подобным проектам весьма благосклонно и по умолчанию одобряет их проведение. Как следствие, стартапу предстоит лишь оформить изменения, связанные с электродвигателем и батареями.

Прогнозируется, что переход на электричество позволит авиакомпаниям экономить от 75% до 90% на стоимости топлива — в зависимости от цен на авиационный керосин и электроэнергию в регионе. А ввиду простоты устройства электродвигателей вдобавок снизятся затраты и на техническое обслуживание — на 25-50%.

Инженеры Ampaire полагают, что если их намерения воплотятся в жизнь, региональная авиация получит «второе дыхание», потому как сегодня на многих маршрутах мелким перевозчикам с небольшими самолетами летать попросту невыгодно.

Источники: Fast Company, hightech.plus

  • В настоящее время авиационная отрасль производит около 800 млн тонн выбросов CO2 в год. При этом с каждым годом число осуществляемых рейсов лишь растет.
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