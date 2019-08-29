Стартап Elroy Air объявил о начале летных испытаний грузового дрона Chaparral

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Американский стартап Elroy Air 14 августа 2019 года провел первые летные испытания перспективного дрона Chaparral, разрабатываемого для перевозки тяжелых грузов. Как пишет The Verge, завершить разработку нового аппарата и ввести его в коммерческую эксплуатацию стартап планирует в 2020 году.

Новый дрон создается по самолетной схеме. Он оснащен двумя балками, расположенными по сторонам от фюзеляжа. На каждой из балок размещены три электромотора с несущим воздушными винтами для вертикальных взлета и посадки. Беспилотник также оснащен толкающим воздушным винтом для горизонтального полета по-самолетному.

Грузовой контейнер, закрепляемый под фюзеляжем, рассчитан на грузы массой от 100 до 225 килограммов. Масса самого беспилотника составляет 551 килограмм. Предполагается, что Chaparral, оснащаемый гибридной двигательной установкой, будет способен выполнять полеты на расстояние до 500 километров в полностью автономном режиме.

В Elroy Air утверждают, что их беспилотник подойдет для коммерческой перевозки грузов и лекарств и в поисково-спасательных операциях. Кроме того, к БПЛА проявляют интерес военные.

Испытания дрона проводятся на летном поле базы Национальной гвардии США Camp Roberts в Калифорнии. В ходе первого теста аппарат, находясь под контролем оператора, успешно поднялся на высоту в 3 метра и провисел в воздухе 64 секунды, после чего мягко приземлился.

Источник: N+1