Стартап Pyka разработал сельскохозяйственный дрон Egret, способный обрабатывать пестицидами 40 гектар полей за час





Опрыскивать огромные поля — трудоемкая рутинная задача, которая благодаря своим повторяющимся схемам полета как нельзя лучше подходит для автоматизации, считает американский стартап Pyka, разработчик автономного сельскохозяйственного беспилотника, уже получившего добро на использование от регуляторов.

Как пишет TechCrunch, подход Pyka отличается от большинства производителей аналогичных дронов. Как правило, компании устанавливают на свои летательные аппараты множество пропеллеров, чтобы обеспечить высокую маневренность и облегчить взлет и посадку. Однако такие БПЛА не могут брать большой груз, тогда как для качественного опрыскивания современных огромных полей необходимо выливать в сжатые сроки сотни литров раствора с пестицидами и другими химическими веществами.

Предложить более эффективное решение взялись инженеры Pyka, которые в результате построили электрический дрон Egret, во многом напоминающий обычный маленький одноместный самолет, но с одним значимым отличием — у него нет кабины пилота. У дрона три пропеллера, а большую часть фюзеляжа, помимо сенсоров и компьютера, занимает груз, фирменный автоматический распылитель и сменные батареи. Грузоподъемность автономного самолета по полезной нагрузке — 200 кг, крейсерская скорость — 145 км/ч.

Для взлета Egret необходима полоса всего 45 метров длиной, так что строить для него отдельный аэродром надобности нет. Время от времени аппарату придется вручную менять батареи, но в остальном он весьма самостоятелен: так, он требует от оператора лишь указать ему маршрут распрыскивания, все остальное, включая, к примеру, развороты и облет препятствий, бортовой компьютер возьмет на себя.

Согласно подсчетам инженеров, производительность Egret позволяет ему обрабатывать в среднем около 40 гектар полей за час, включая периодическую замену батарей и заправку химическими веществами, — примерно столько же, сколько пилотируемый самолет или вертолет. При этом автономный дрон имеет ряд преимуществ перед традиционными летательными аппаратами:

Во-первых, он выполняет свою работу намного точнее и экономичнее, потому что летает ниже, гораздо шустрее реагирует на изменения ветра, значительно аккуратнее летит по указанному маршруту (допустимое отклонение от заданного курса не превышает 1 метра), вовремя включает и выключает распылитель и даже может при необходимости регулировать его напор на лету, в результате чего уменьшается вероятность случайного распыления на соседние участки и сокращается расход химикатов;

Во-вторых, он дешевле в эксплуатации, поскольку потребляет менее дорогое электричество вместо топлива и оснащается менее требовательным к обслуживанию электромотором;

В-третьих, ввиду того, что автономный летательный аппарат не требует перерывов и может выполнять более крутые развороты, он справляется со своими задачами быстрее;

Наконец, в-четвертых, использование беспилотника безопаснее, так как за штурвалом нет пилота и вероятность человеческой ошибки при пилотировании, подразумевающем в случае опрыскивания полей выполнение сложных разворотных маневров каждые несколько минут, сведена к нулю.

Примечательно, что власти США уже дали разрешение на использование Egret в обработке сельхозугодий (разумеется, при условии, что владелец будет информировать об этом местные органы контроля воздушного трафика). В связи с этим Pyke подчеркивает, что является первой и пока единственной компанией в мире, получившей от регуляторов отмашку на использование крупного беспилотного электрического сельскохозяйственного летательного аппарата самолетного типа.

По утверждению стартапа, их дрон уже налетал «тысячи миль» на фермах, взявших его в аренду. Вместе с тем, подробности о своей бизнес-модели, клиентах и доходах компания пока не раскрывает.

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Напоследок отметим, что ранее Pyka получила $11 млн посевных инвестиций.

Источник: hightech.plus