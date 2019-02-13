Блоги
Стартап Space Roasters представил технологию космической обжарки кофе
52

Стартап Space Roasters представил технологию космической обжарки кофе

Стартап Space Roasters представил технологию космической обжарки кофе

Стартап из ОАЭ Space Roasters представил «идеальный способ обжарки кофейных зерен» — с помощью тепла, которое вырабатывается при возвращении космических аппаратов на Землю.

«Поскольку космическая наука уже усовершенствовала многие технологии, настало время совершить революцию и в обжарке кофейных зерен», — отмечают в стартапе.

Согласно задумке инженеров, процесс обжарки будет происходить по мере спуска модуля с кофе на поверхность Земли. Зерна при этом предварительно поместят в запатентованную «капсулу для жарки в космосе», состоящую из четырех отдельных цилиндрических секций, рассчитанных на 75 кг зерен каждая.

После спуска капсулу с обжаренными зернами кофе подберут представители стартапа.

По словам специалистов, в отличие от земных условий, где зерна обжариваются в моменты соприкосновения с раскаленной жаровней, при спуске, находясь в состоянии невесомости, они будут обжариваться равномерно, не пригорая. Стартаперы утверждают, что 20-минутная «космическая обработка» обеспечит вкус и аромат, недоступные на Земле.

Впрочем, у скептически настроенных читателей уже наверняка возник резонный вопрос: сколько же будет стоить чашечка космического кофе, если учесть все затраты на ее приготовление? По самым скромным прикидкам, с учетом расходов на запуск и последующий вывод на 180-километровую орбиту 500-килограммовой капсулы с 300 кг зерен себестоимость обжарки одного килограмма составит $20 000 — то есть одна чашечка кофе обойдется примерно в $200. Если же в эту сумму добавить затраты на дизайн капсулы и рекламу, а также прочие сопутствующие расходы, то цена легко может вырасти до $500.

Вместе с тем, несмотря на всю кажущуюся нереальность идеи, стартап уже начал вести переговоры с Blue Origin и Rocket Lab.

Источник: TechCult
Похожие записи