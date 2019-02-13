Стартап Space Roasters представил технологию космической обжарки кофе

«Поскольку космическая наука уже усовершенствовала многие технологии, настало время совершить революцию и в обжарке кофейных зерен», — отмечают в стартапе.

Согласно задумке инженеров, процесс обжарки будет происходить по мере спуска модуля с кофе на поверхность Земли. Зерна при этом предварительно поместят в запатентованную «капсулу для жарки в космосе», состоящую из четырех отдельных цилиндрических секций, рассчитанных на 75 кг зерен каждая.

По словам специалистов, в отличие от земных условий, где зерна обжариваются в моменты соприкосновения с раскаленной жаровней, при спуске, находясь в состоянии невесомости, они будут обжариваться равномерно, не пригорая. Стартаперы утверждают, что 20-минутная «космическая обработка» обеспечит вкус и аромат, недоступные на Земле.

Впрочем, у скептически настроенных читателей уже наверняка возник резонный вопрос: сколько же будет стоить чашечка космического кофе, если учесть все затраты на ее приготовление? По самым скромным прикидкам, с учетом расходов на запуск и последующий вывод на 180-километровую орбиту 500-килограммовой капсулы с 300 кг зерен себестоимость обжарки одного килограмма составит $20 000 — то есть одна чашечка кофе обойдется примерно в $200. Если же в эту сумму добавить затраты на дизайн капсулы и рекламу, а также прочие сопутствующие расходы, то цена легко может вырасти до $500.

Вместе с тем, несмотря на всю кажущуюся нереальность идеи, стартап уже начал вести переговоры с Blue Origin и Rocket Lab.