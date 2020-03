Steam представил Топ 20 лучших новых игр февраля 2020 года

Сервис цифровой дистрибуции Steam представил свой традиционный Топ 20 самых продаваемых новых игр, вышедших в феврале 2020 года.

Одним из самых ярких трендов последнего месяца зимы стал большой объём игр, выпущенных в раннем доступе — почти половина Топ-20. Также стоит отметить успех разработчиков-новичков — сразу 11 игр разработаны командами, выпустившими свой первый продукт в Steam: Comfy Company, DeGenerals, Echo Entertainment, The Elephant Crew, Mastfire Studios Pty Ltd, panstasz, Placeholder Gameworks, SouthPAW Games, Spiderling Studios, SukeraSomero, WOLCEN Studio.

В итоге лучшие новинки февраля, отсортированные по объёму выручки за первые две недели после выпуска, выглядят следующим образом:

ScourgeBringer — Flying Oak Games и E-Studio (Франция и Финляндия)

Stoneshard — Ink Stains Games (Россия)

Azur Lane Crosswave — IDEA FACTORY, COMPILE HEART и FELISTELLA (Япония)

Being a DIK — Season 1 — Dr PinkCake (Швеция)

DAEMON X MACHINA — Marvelous Inc. (Япония)

Wolcen: Lords of Mayhem — WOLCEN Studio (Франция)

Metro Exodus — 4A Games (Украина и Мальта)

Senren*Banka — Yuzusoft (Япония)

Besiege — Spiderling Studios (Великобритания)

Blackwake — Mastfire Studios Pty Ltd (Австралия и США)

Skul: The Hero Slayer — SouthPAW Games (Республика Корея)

Taur — Echo Entertainment (Швеция)

Death and Taxes — Placeholder Gameworks (Эстония)

Tank Mechanic Simulator — DeGenerals (Польша)

WORLD OF HORROR — panstasz (Польша)

Dungeon Defenders: Awakened — Chromatic Games (США)

Max Gentlemen Sexy Business! — The Men Who Wear Many Hats (США)

Mega Man Zero/ZX Legacy Collection — CAPCOM CO., LTD. (Япония)

ONE PUNCH MAN: A HERO NOBODY KNOWS — Spike Chunsoft Co. Ltd. (Япония)

OshiRabu: Waifus Over Husbandos — SukeraSomero (Япония)

В свою очередь пятерка лучших бесплатных новинок, если считать по числу уникальных игроков, представлена следующими новичками:

Dota Underlords — Valve (США)

RISK: Global Domination — SMG Studio (Австралия и США)

I Wanna Maker — The Elephant Crew (США)

Moe Era — Comfy Company (Россия)

绝望监牢 / 絶望プリズン — Studio Wasabi (Япония)

Источник: Steam