Steam представил Топ 20 самых продаваемых новых игр августа (на третьем месте — украинская игра Cliff Empire)
Сервис Steam опубликовал очередной Топ 20 новых игр, получивших наибольший объем выручки за первые две недели после выпуска в августе, а также Топ 5 лучших бесплатных игр, которые собрали максимальное число одновременных пользователей после выхода.
Интересно, что в рейтинг вошли представители 15 стран, при этом 12 из них впервые представили продукты на платформе Steam.
Полный список выглядит следующим образом:
- Hide or Die: VecFour Digital (США)
Выпущена в раннем доступе. Крупномасштабный асимметричный многопользовательский хоррор. Вы можете сразиться с тьмой, поглощающей мир, или примириться с ней.
- Age of Wonders: Planetfall: Triumph Studios (Нидерланды)
Игра от Triumph Studios, создателей Age of Wonders, которая переносит захватывающие тактические пошаговые бои и подробное создание империи в совершенно новую научно-фантастическую обстановку.
- Cliff Empire: Lion’s Shade (Украина)
Выпущена в раннем доступе. Компактный градостроительный симулятор в научно-фантастическом мире, где ядерная война сделала жизнь на поверхности невозможной.
- Metal Wolf Chaos XD: General Arcade (Сингапур) и FromSoftware, Inc (Япония)
Обновлённый перевыпуск классического мех-шутера от FromSoftware с улучшенной графикой, изящным управлением и игровым процессом, системой сохранений и поддержкой 4K.
- Dicey Dungeons: Терри Кавана (Великобритания)
В этом быстротечном колодостроительном рогалике вы будете сражаться с монстрами, искать добычу получше и повышать уровень своих героев, чтобы одолеть богиню судьбы, саму госпожу Удачу.
- Ion Fury: Voidpoint LLC (США)
Выпущена в раннем доступе. Классический шутер от первого лица в стиле девяностых, созданный на движке Build, известном благодаря Duke Nukem 3D, Shadow Warrior и Blood.
- Shortest Trip to Earth: Interactive Fate (Эстония)
Выпущена в раннем доступе. Рогалик-симулятор управления космическим кораблем. Отправляйтесь в рискованное приключение по вселенной, исследуйте, управляйте жизнью корабля и участвуйте в тактических боях.
- Age of Empires: Definitive Edition: Forgotten Empires (США) и Tantalus (Австралия)
Эпохальная стратегия в реальном времени, заложившая основы 20-летней традиции, возвращается с обновлённым игровым процессом и 4K-графикой, многопользовательскими боях на восьмерых и многими другими нововведениями.
- We Need To Go Deeper: Deli Interactive (США)
Вышла из раннего доступа. НЫРЯЙТЕ. ИССЛЕДУЙТЕ. УМИРАЙТЕ. Соберите команду из 4 друзей, чтобы отправиться в плавание на подводной лодке в этом уникальном кооперативном рогалике, где подводный мир вдохновлялся работами Жюля Верна.
- RAD: Double Fine Productions (США)
Трёхмерный экшн-рогалик в декорациях постапокалипсиса, где человечеству пришлось пережить не один армагеддон, а целых два.
- Remnant: From the Ashes: Gunfire Games (США)
Ищите ресурсы, улучшайте персонажа и его специализации, чтобы выжить в экшн-шутере от третьего лица. Действие происходит в постапокалиптическом мире, который наводнили ужасные создания.
- UnderMine: Thorium (Канада)
Вышла в раннем доступе. Погрузитесь в приключения с головой в рогалике UnderMine, где вы найдёте могущественные артефакты, смертельно опасных врагов, сокрытые тайны и пару друзей, которые помогут в ваших начинаниях.
- ONINAKI: Tokyo RPG Factory (Япония)
Высокоскоростная экшн-RPG с глубокой настраиваемостью персонажа, впечатляющими внутриигровыми кат-сценами и визуальной системой, создающей невероятный контраст между миром живым и загробным.
- Telling Lies: Сэм Барлоу и Furious Bee Limited (Великобритания)
Четыре человека. Одна большая ложь. Просмотрите тайно записанные видеоролики разговоров, чтобы узнать истину. Идейное продолжение общепризнанной игры Her Story.
- Hunt: Showdown: Crytek (Германия)
Вышла из раннего доступа. Соревновательный симулятор охоты за головами от первого лица с проработанными PvE-элементами. Действие проходит в наитемнейших уголках мира, добавляя к соревновательному элементу волнение игр на выживание.
- Pagan Online: Mad Head Games (Сербия)
Вышла из раннего доступа. Pagan Online — смесь скоростного слэшера и ролевого экшена, которая подвергнет испытанию ваши боевые умения в схватке как против бесчисленных врагов, так и против воистину огромных боссов.
- Monster Sanctuary: Moi Rai Games (Германия)
Выпущена в раннем доступе. Дрессировка монстров и метроидвания в одной игре — собирайте и обучайте монстров, а потом отправляйте их в битву в очаровательном пиксельном мире с видом сбоку.
- The Dark Pictures Anthology: Man of Medan: Supermassive Games (Великобритания)
Антология The Dark Pictures — цикл нелинейных киноигр в жанре хоррор. В Man of Medan пятеро друзей отправились на дайвинг, но шторм превратил их поездку в настоящий кошмар.
- Blair Witch: Bloober Team (Польша)
Погрузитесь в сюжетный психологический хоррор, вдохновленный вселенной фильмов о ведьме из Блэр, и проверьте вашу реакцию на страх и стресс.
- Re:Legend: Magnus Games Studio (Малайзия)
Выпущена в раннем доступе. Отправьтесь с друзьями в волшебный мир чудес и фантастических созданий. Стройте и создавайте, занимайтесь фермерством и ловите рыбу, выращивайте и выводите невероятных зверушек-компаньонов!
Лучшими бесплатными новинками августа стали следующие релизы:
- Steel Circus: Iron Mountain Interactive (Австрия)
Выпущена в раннем доступе. Игроки управляют одним из нескольких чемпионов с уникальными способностями, соревнуясь по сети в величайшем спортивном турнире Солнечной системы.
- Steambirds Alliance: Spry Fox (США)
Выпущена в раннем доступе. Ну очень кооперативный шутер с примесью скролл-шутера! Отправьтесь в полёт с десятками пернатых друзей в открытом мире, полном жестоких кошек-боссов и бесчисленных волн смертельных пуль.
- Hobs: Teneke Kafalar Studios (Турция)
Вышла из раннего доступа. Уникальное сочетание колодостроения, стратегии и пошаговой настольной игры с безграничной настраиваемостью и множеством героев.
- UNDEFEATED: UNDEFEATED Games (Япония)
Исполните свою мечту и станьте супергероем с неограниченными способностями, летая через весь город, патрулируя улицы и вступая в динамичные воздушные битвы с боссами.
- Rise of Legions: Broken Games (Германия)
Вышла из раннего доступа. Гибрид MOBA, защиты башен и колодостроения с быстрой и лёгкой для освоения стратегией. Играйте в одиночку или с другом.
Источник: Steam