Steam представил Топ 20 самых продаваемых новых игр августа (на третьем месте — украинская игра Cliff Empire)

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Сервис Steam опубликовал очередной Топ 20 новых игр, получивших наибольший объем выручки за первые две недели после выпуска в августе, а также Топ 5 лучших бесплатных игр, которые собрали максимальное число одновременных пользователей после выхода.

Интересно, что в рейтинг вошли представители 15 стран, при этом 12 из них впервые представили продукты на платформе Steam.

Полный список выглядит следующим образом:

Лучшими бесплатными новинками августа стали следующие релизы:

Steel Circus: Iron Mountain Interactive (Австрия)

Выпущена в раннем доступе. Игроки управляют одним из нескольких чемпионов с уникальными способностями, соревнуясь по сети в величайшем спортивном турнире Солнечной системы. Steambirds Alliance: Spry Fox (США)

Выпущена в раннем доступе. Ну очень кооперативный шутер с примесью скролл-шутера! Отправьтесь в полёт с десятками пернатых друзей в открытом мире, полном жестоких кошек-боссов и бесчисленных волн смертельных пуль. Hobs: Teneke Kafalar Studios (Турция)

Вышла из раннего доступа. Уникальное сочетание колодостроения, стратегии и пошаговой настольной игры с безграничной настраиваемостью и множеством героев. UNDEFEATED: UNDEFEATED Games (Япония)

Исполните свою мечту и станьте супергероем с неограниченными способностями, летая через весь город, патрулируя улицы и вступая в динамичные воздушные битвы с боссами. Rise of Legions: Broken Games (Германия)

Вышла из раннего доступа. Гибрид MOBA, защиты башен и колодостроения с быстрой и лёгкой для освоения стратегией. Играйте в одиночку или с другом.

Источник: Steam