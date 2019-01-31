Стивен Прюитт — человек, сделавший три миллиона правок в Wikipedia

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В англоязычной Wikipedia написано почти шесть миллионов статей. И в трети этих материалов хотя бы одну правку сделал 35-летний американец Стивен Прюитт. На его счету более трех миллионов правок и почти 35 тысяч оригинальных статей.

Как сообщается, американец каждый день тратит на редактирование Wikipedia по три часа. Он все еще живет с родителями в штате Вирджиния, где родился, вырос и закончил колледж. Основная работа Прюитта тоже связана с информацией: он занимается архивами и записями Службы таможенного и пограничного контроля США.

«Думаю, родители долгое время считали мое увлечение безумным, — отметил Прюитт. — А коллеги по работе, вероятно, и поныне считают меня чокнутым».

Прюитт пишет на Wikipedia с 2006 года и остается лидером по правкам: обладатель второго места сделал на 900 тысяч правок меньше.

За свою работу американец никогда не просил денег. Более того, до недавнего времени о современном интернет-герое практически никто не знал: в онлайн-энциклопедии он скрывался под псевдонимом Ser Amantio di Nicolao, и именно под этим никнеймом, наряду с президентом США Дональдом Трампом и актрисой Ким Кардашьян, Прюитт попал в число 25-ти наиболее влиятельных людей интернета по версии журнала Time.

«Меня завораживает идея того, что я все делаю бесплатно. Моя мать выросла в СССР, так что я знаю, как много значит свобода информации», — подчеркивает он.

О личности Ser Amantio di Nicolao стало известно лишь после репортажа телеканала CBS:

При этом вскоре после выхода материал заметили пользователи Reddit, после чего в топе форума появилось сразу несколько картинок, на которых воздают почести Прюитту. Одна из них набрала более 90 тысяч «плюсов», другая — почти 85 тысяч «плюсов». На обеих картинках обыгрывается момент из фильма «Человек-паук 2». По сюжету, супергерой спасает пассажиров поезда, после чего те несут его на руках со словами: «Аккуратнее, он герой».

В комментариях пользователи Reddit благодарят Прюитта за его работу и самоотверженность и уверены, что его правки определенно помогли многим людям при работе над рефератами, домашними заданиями и в ходе подготовке к экзаменам.

«Что я собираюсь делать после того, как обрел славу? Написать очередную статью, внести еще одну справку», — резюмировал Прюитт.

Источники: TJ, CBS