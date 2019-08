Стример Ninja собрал 1 млн подписчиков на платформе Mixer всего за пять дней после ухода с Twitch

Спустя всего пять дней после перехода стримера Ninja с платформы Twitch на платформу Mixer ему удалось собрать 1 млн активных подписчиков. Напомним, что «старый дом» стримера принадлежит Amazon, тогда как новое место является собственностью Microsoft.

Для сравнения, в момент ухода с Twitch у Ninja было порядка 14,7 млн подписчиков на данной платформе.

В данный момент Mixer предлагает получить подписку на канал Ninja бесплатно, однако начиная с 30 сентября 2019 года за премиальный доступ придется платить $5,99 в месяц, что наверняка заметно снизит количество активных подписчиков.

Today we hit 1,000,000 active subscribers on mixer ^-^ thank you for all the incredible support. I haven’t felt this good in a long time. pic.twitter.com/kdLgBJk0Ud

— Ninja (@Ninja) August 6, 2019