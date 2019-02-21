SyFy закрыл сериал Nightflyers / «Летящие сквозь ночь» по повести Джорджа Мартина после первого сезона

Стало известно, что американский телеканал SyFy решил отказаться от изначальных больших планов в отношении научно-фантастического сериала про космос Nightflyers / «Летящие сквозь ночь» по одноименной повести Джорджа Мартина и закрыть проект на первом сезоне, показ которого завершился 13 декабря 2018 года.

В принципе, принимая в расчет то, как сериал, который потенциально вполне мог стать для SyFy крупной научно-фантастической франшизой, был принят критиками и зрителями (никак), новость эта не должна сколько-нибудь удивлять. К выходу финального десятого эпизода Nightflyers количество зрителей сократилось 623 тыс. до 420 тыс., его рейтинг на Rottentomatoes составляет скромные 34%. Но сериалы про космос сейчас и так в большом дефиците, и потеря очередного проекта, да еще и с таким потенциалом, не может оставить равнодушными любителей жанра sci-fi.

Как сообщает The Hollywood Reporter, шоу было самым затратным драматическим сериалом в истории канала SyFy, что странно, учитывая, что Nightflyers назвать драмой можно лишь с большой натяжкой.

Остается добавить, что продвижением шоу занимался стриминговый сервис Netflix, там все десять эпизодов серий вышли 1 февраля. Но Netflix рассматривал этот сериал как отличную возможность дотянуться до новых зрителей, которые только начинают обращать внимание на научную фантастику, за счет мировой известности автора литературного первоисточника Джорджа Мартина. С учетом того, что шоу потерпело фиаско, крайне маловероятно, что Netflix захочет воскрешать проект. Впрочем, полностью исключать возможность перехода шоу под крыло Netflix тоже нельзя, тем более после недавнего прекращения сотрудничества с Marvel. Сам SyFy тоже может дать себе вторую попытку, выбрав для адаптации любую другую историю из вселенной «Тысячи миров» (фантастический цикл Джорджа Мартина, к которому наряду с остальными относится повесть Nightflyers), тем более, что в прошлом году шоураннер Nightflyers Джефф Бюлер в интервью с источником об этом говорил. Но пока никаких официальных заявлений от SyFy или Netflix не было.

Источник: The Verge