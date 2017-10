Сюжетный трейлер Need For Speed Payback рассказывает о персонажах и деталях игры

Компания Electronic Arts опубликовала официальный сюжетный трейлер игры Need For Speed Payback, в котором знакомит будущих игроков с персонажами и деталями сюжета. Действие игры происходит в подпольном мире Фортуна-Вэлли, игрока и его команду объединяет стремление отомстить организации «Дом».

Главных персонажей три, это Тайлер «Тай» Морган, Шон «Мак» Макалистер и Джессика «Джесс» Миллер. Прирожденный гонщик Тай обладает молниеносными инстинктами и непоколебимой волей к победе, что делает его непростым соперником что в уличной гонке, что в дрэг-заезде. Мак — специалист по дрифту и оффроуду, беззаботный водитель с ярким и непредсказуемым стилем вождения, не забывающий язвить на счет соперников.

Джессика — мастер вождения, самый уравновешенный и хладнокровный член команды, который всегда готов выручить друзей. В основном Джесс занята тем, что выполняет рискованные и дорогостоящие поручения для преступного мира Сильвер-Рок. К основным персонажам также относятся механик Равиндра «Рав» Чадхри, бывшая девушка Тая Лина Наварро и Маркус «Шулер» Вейр. За некоторых персонажей можно играть, другие станут помогать или мешать главному герою.

Напомним, что игра Need for Speed Payback выйдет 10 ноября 2017 года на платформах Xbox One, PlayStation 4 и ПК (через Origin), при этом подписчики сервисов EA Access на Xbox One и Origin Access получат пробный доступ уже 2 ноября, а заказавшие Deluxe-версию — 7 ноября.

Источник: Need for Speed Payback