Тайваньская Compal Electronics разработала ноутбук с поворотным экраном PivoBook





Тайваньская компания Compal Electronics представила ноутбук, экран которого можно переворачивать в портретный режим, не отсоединяя от корпуса. Кратко об устройстве рассказывает портал Hexus.

Отметим, что широкое распространение смартфонов привело к тому, что многие социальные сети в последние годы стали поддерживать и продвигать форматы, заточенные под вертикальную ориентацию экрана, и на сегодняшний день эта тенденция стала столь значительна, что на нее начали обращать внимание производители электроники: например, Samsung недавно представила концептуальный поворачивающийся телевизор The Sero, который в портретном режиме может полноценно дублировать экран мобильного телефона.

Вместе с тем, помимо развлекательного контента, вертикальный экран может пригодиться и для других целей — например, при работе с текстом в традиционном «книжном» представлении. Кроме того, вертикальная ориентация может быть более предпочтительна для видеозвонков.

При работе с вертикальным контентом на стационарном компьютере у пользователей обычно нет ограничений: многие современные мониторы в любой момент можно повернуть на 90 градусов, при этом большинство современных операционных систем поддерживает поворот экрана (в Windows, например, за это отвечает сочетание клавиш Ctrl+Alt+стрелка). Однако в нише мобильной электроники кроме смартфонов выбор не так велик. Как правило, это либо планшет, либо ноутбук-трансформер, способный превращаться в подобие планшета — однако оба этих варианта почти всегда реализованы так, что пользователю, решившему установить свой гаджет вертикально, необходима отдельная клавиатура для полноценной работы.

Свое решение проблемы на днях представила Compal Electronics, известная, прежде всего, как контрактный производитель электроники, сотрудничающий с такими IT-гигантами, как Apple, Dell и HP. Тайваньская компания разработала концептуальный ноутбук PivoBook, экран которого можно повернуть, никак не затрагивая нижнюю часть аппарата. Как утверждается, 14-дюймовый «тонкий и легкий» сенсорный OLED-дисплей устройства закреплен на крышке на специальном шарнире, и при необходимости пользователь может поднять его за правый нижний угол и установить в вертикальное положение — при этом экран в процессе не отсоединяется от корпуса и не выключается. Отдельно подчеркивается, что повернуть дисплей пользователь может даже одной рукой, поскольку поворотный механизм не требует приложения особых усилий.

Разработчики планируют реализовать PivoBook в качестве серийного устройства, но не под маркой Compal Electronics. Ожидается, что коммерческая версия необычного ноутбука (который, кстати, получил престижную премию в области промышленного дизайна iF product design award) поступит в продажу под брендом сторонней компании в 2020 году.

По всей видимости, по причине того, что PivoBook в настоящее время представляет собой лишь концептуальный аппарат, о его технических характеристиках почти ничего не сообщается — ведь при создании серийной версии они наверняка изменятся; указывается лишь, что в нынешнем виде ноутбук весит 1,5 килограмма и оснащен увеличенным тачпадом. Также неизвестно, сколько будет стоить серийное устройство.

Напоследок отметим, что PivoBook в этом году был не единственным концептом Compal Electronics, заслужившим премию iF product design award. Помимо него, награда досталась также концепту FullVision, состоящему из двух отдельных устройств — лэптопа с диагональю экрана 15,6 дюйма (соотношение сторон — 16:9) и планшета. При этом конструкция обоих девайсов позволяет владельцу при необходимости сдвинуть встроенный экран ноутбука влево и вставить в освободившуюся правую часть планшет. В результате пользователь получает ноутбук с дисплеем диагональю 29 дюймов и соотношением сторон 32:9.



Как и в случае с PivoBook, технология, лежащая в основе FullVision, будет коммерциализирована в устройстве стороннего бренда до конца года.

Источник: N+1