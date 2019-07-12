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Тайваньская компания Tern выпустила «грузовой» электровелосипед HSD

Тайваньская компания Tern выпустила «грузовой» электровелосипед HSD

Тайваньская компания Tern выпустила «грузовой» электровелосипед HSD


Тайваньская компания Tern представила «грузовой» электровелосипед HSD, оснащенный сверхпрочной рамой.

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Как пишет New Atlas, по своим характеристикам HSD находится в середине модельного ряда Turn, между небольшим Vektron и длинным GSD. 170-сантиметровая новинка взяла лучшее у этих двух моделей, сохранив компактность и при этом увеличив грузоподъемность до внушительных 170 кг.

Когда байк нужно положить в багажник автомобиля, руль легко складывается, а сиденье опускается. А если дома мало места, HSD можно поставить вертикально на прочную подставку багажника заднего колеса.

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Багажник выдерживает массу до 60 кг, и Tern предлагает целый ряд совместимых аксессуаров — корзины, сумки, ящики и детские кресла. А все, что не поместилось сзади, можно положить спереди — у руля расположено крепление, которое позволяет прикрепить к рулевому стакану дополнительную корзину или сумку.

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Что касается комфорта, то спереди HSD установлена вилка с амортизатором Suntour, а у покрышек Schwalbe есть защита от проколов. Кроме того, электровелосипед обладает «сверхнизким центром тяжести», обеспечивающим плавную и стабильную езду, и оснащен гидравлическими дисковыми тормозами и встроенным замком Abus. Руль и сиденье подгоняются под хозяина ростом от 150 до 195 см.

У HSD есть три варианта трансмиссии, но везде стоит мотор производства Bosch. Самая дешевая модель HSD P9 с батареей на 400 Вт, обеспечивающей поддержку при езде на расстояние до 110 км, продается за $3470. Более дорогой вариант — HSD S+ стоимостью $5600, у него батарея на 500 Вт — ее емкости хватит на 118 км пути. Также самая дорогая модель может похвастаться амортизирующим подседельным штырем и втулкой NuVinci 380 серии, которая позволяет переключать скорости гладко и автоматически, в зависимости от прилагаемых усилий.

Дополнительно все варианты HSD оснащаются передними и задними фарами и дисплеем, на который выводится различная полезная информация.

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Источник: hightech.plus

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