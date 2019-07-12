Тайваньская компания Tern выпустила «грузовой» электровелосипед HSD

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Тайваньская компания Tern представила «грузовой» электровелосипед HSD, оснащенный сверхпрочной рамой.

Как пишет New Atlas, по своим характеристикам HSD находится в середине модельного ряда Turn, между небольшим Vektron и длинным GSD. 170-сантиметровая новинка взяла лучшее у этих двух моделей, сохранив компактность и при этом увеличив грузоподъемность до внушительных 170 кг.

Когда байк нужно положить в багажник автомобиля, руль легко складывается, а сиденье опускается. А если дома мало места, HSD можно поставить вертикально на прочную подставку багажника заднего колеса.

Багажник выдерживает массу до 60 кг, и Tern предлагает целый ряд совместимых аксессуаров — корзины, сумки, ящики и детские кресла. А все, что не поместилось сзади, можно положить спереди — у руля расположено крепление, которое позволяет прикрепить к рулевому стакану дополнительную корзину или сумку.

Что касается комфорта, то спереди HSD установлена вилка с амортизатором Suntour, а у покрышек Schwalbe есть защита от проколов. Кроме того, электровелосипед обладает «сверхнизким центром тяжести», обеспечивающим плавную и стабильную езду, и оснащен гидравлическими дисковыми тормозами и встроенным замком Abus. Руль и сиденье подгоняются под хозяина ростом от 150 до 195 см.

У HSD есть три варианта трансмиссии, но везде стоит мотор производства Bosch. Самая дешевая модель HSD P9 с батареей на 400 Вт, обеспечивающей поддержку при езде на расстояние до 110 км, продается за $3470. Более дорогой вариант — HSD S+ стоимостью $5600, у него батарея на 500 Вт — ее емкости хватит на 118 км пути. Также самая дорогая модель может похвастаться амортизирующим подседельным штырем и втулкой NuVinci 380 серии, которая позволяет переключать скорости гладко и автоматически, в зависимости от прилагаемых усилий.

Дополнительно все варианты HSD оснащаются передними и задними фарами и дисплеем, на который выводится различная полезная информация.

Источник: hightech.plus