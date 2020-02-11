Технология виртуальной реальности позволила матери увидеться со своей дочерью, умершей несколько лет назад





Несколько дней назад на южнокорейском телеканале MBC вышел специальный выпуск документальной передачи I Met You, в рамках которой благодаря технологии виртуальной реальности женщина смогла «встретиться» со своей семилетней дочерью, умершей в 2016 году от неизлечимого генетического заболевания.

Над созданием максимально реалистичной виртуальной модели девочки специалисты телеканала совместно с профессиональной VR-студией Viv Studio работали восемь месяцев. Внешность и голос ребенка были воссозданы по имеющимся видео и фото, переданными Чан Чжи Сан (так зовут женщину), а движения аватара создавались при помощи технологии захвата движений — чтобы они были максимально реалистичными, разработчики привлекли ребенка-актера такого же возраста. Затем получившую модель девочки внедрили в специальное VR-приложение, напоминающее видеоигру.

Трейлер спецвыпуска документальной передачи.

Для полноты ощущений жительнице Южной Кореи предоставили не только VR-шлем, но и специальные перчатки с тактильной обратной связью, чтобы она могла «прикоснуться» к цифровой модели Найон, своей умершей дочери. За эмоциональным моментом «встречи» наблюдала семья женщины — ее муж и двое детей. Найон была третьим ребенком пары, при этом смерть девочки стала ударом для Чжи Сан: она сделала татуировку с именем дочери и ее датой рождения, уже четыре года женщина не снимает кулон с ее прахом и посещает ее могилу каждый месяц.

На видео можно заметить, как при виде дочери женщина, надевшая шлем и перчатки, почти сразу начинает плакать и пытаться к ней прикоснуться. Между ними происходит следующий диалог:

— Где ты была, мам? Ты думала обо мне? — спрашивает виртуальная Найон. — Всегда, — сквозь слезы отвечает Чжи Сан. — Я скучала по тебе, мам, — говорит девочка. — Я тоже, — произносит женщина.

После эмоциональной встречи Чжи Сан по просьбе Найон берет ее за руку и отправляется вместе с ней гулять по цифровой копии любимого парка девочки, в котором они гуляли, когда девочка была жива. Затем женщина празднует вместе с дочерью пропущенный день рождения — при этом в качестве подарка ребенок просит, чтобы мама перестала плакать, — а завершается пребывание в виртуальной реальности тем, что Чжи Сан укладывает Найон спать.

Фрагмент передачи, в котором запечатлена VR-встреча Чжи Сан и Найон.

Передача вызвала дискуссию в медиа и интернете о том, насколько этично воссоздавать цифровые аватары умерших людей и каковы могут быть психологические последствия от таких «встреч». Сама женщина говорит, что для нее это был счастливый опыт:

«Наверное, это и есть рай. Я встретилась с Найон, которая улыбнулась мне. Пусть и недолго, но я была очень счастлива. Это был как сон, о котором я всегда мечтала», — отметила Чжи Сан.

По словам матери, она согласилась принять участие в передаче, чтобы поддержать людей в такой же ситуации, как и она, — потерявших близких.

«[Пережив этот VR-опыт], я пришла к выводу, что мне следует любить Найон больше, чем скучать и страдать по ней, чтобы, когда я встречу ее позже, я чувствовала себя увереннее», — написала Чжи Сан в своем блоге после выхода передачи.

Основывая на словах женщины, издание Inverse делает предположение, что в ее случае «воссоединение» с умершей дочерью, вероятно, оказало эффект катарсиса и, возможно, даже несколько смягчило последствия перенесенной психологической травмы.

Источник: BirdInFlight