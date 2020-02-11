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Технология виртуальной реальности позволила матери увидеться со своей дочерью, умершей несколько лет назад

Технология виртуальной реальности позволила матери увидеться со своей дочерью, умершей несколько лет назад

Технология виртуальной реальности позволила матери увидеться со своей дочерью, умершей несколько лет назад


Несколько дней назад на южнокорейском телеканале MBC вышел специальный выпуск документальной передачи I Met You, в рамках которой благодаря технологии виртуальной реальности женщина смогла «встретиться» со своей семилетней дочерью, умершей в 2016 году от неизлечимого генетического заболевания.

Над созданием максимально реалистичной виртуальной модели девочки специалисты телеканала совместно с профессиональной VR-студией Viv Studio работали восемь месяцев. Внешность и голос ребенка были воссозданы по имеющимся видео и фото, переданными Чан Чжи Сан (так зовут женщину), а движения аватара создавались при помощи технологии захвата движений — чтобы они были максимально реалистичными, разработчики привлекли ребенка-актера такого же возраста. Затем получившую модель девочки внедрили в специальное VR-приложение, напоминающее видеоигру.

Трейлер спецвыпуска документальной передачи.

Для полноты ощущений жительнице Южной Кореи предоставили не только VR-шлем, но и специальные перчатки с тактильной обратной связью, чтобы она могла «прикоснуться» к цифровой модели Найон, своей умершей дочери. За эмоциональным моментом «встречи» наблюдала семья женщины — ее муж и двое детей. Найон была третьим ребенком пары, при этом смерть девочки стала ударом для Чжи Сан: она сделала татуировку с именем дочери и ее датой рождения, уже четыре года женщина не снимает кулон с ее прахом и посещает ее могилу каждый месяц.

На видео можно заметить, как при виде дочери женщина, надевшая шлем и перчатки, почти сразу начинает плакать и пытаться к ней прикоснуться. Между ними происходит следующий диалог:

— Где ты была, мам? Ты думала обо мне? — спрашивает виртуальная Найон.

— Всегда, — сквозь слезы отвечает Чжи Сан.

— Я скучала по тебе, мам, — говорит девочка.

— Я тоже, — произносит женщина.

После эмоциональной встречи Чжи Сан по просьбе Найон берет ее за руку и отправляется вместе с ней гулять по цифровой копии любимого парка девочки, в котором они гуляли, когда девочка была жива. Затем женщина празднует вместе с дочерью пропущенный день рождения — при этом в качестве подарка ребенок просит, чтобы мама перестала плакать, — а завершается пребывание в виртуальной реальности тем, что Чжи Сан укладывает Найон спать.

Фрагмент передачи, в котором запечатлена VR-встреча Чжи Сан и Найон.

Передача вызвала дискуссию в медиа и интернете о том, насколько этично воссоздавать цифровые аватары умерших людей и каковы могут быть психологические последствия от таких «встреч». Сама женщина говорит, что для нее это был счастливый опыт:

«Наверное, это и есть рай. Я встретилась с Найон, которая улыбнулась мне. Пусть и недолго, но я была очень счастлива. Это был как сон, о котором я всегда мечтала», — отметила Чжи Сан.

По словам матери, она согласилась принять участие в передаче, чтобы поддержать людей в такой же ситуации, как и она, — потерявших близких.

«[Пережив этот VR-опыт], я пришла к выводу, что мне следует любить Найон больше, чем скучать и страдать по ней, чтобы, когда я встречу ее позже, я чувствовала себя увереннее», — написала Чжи Сан в своем блоге после выхода передачи.

Основывая на словах женщины, издание Inverse делает предположение, что в ее случае «воссоединение» с умершей дочерью, вероятно, оказало эффект катарсиса и, возможно, даже несколько смягчило последствия перенесенной психологической травмы.

Источник: BirdInFlight

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