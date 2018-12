Теперь точно: Microsoft выращивает огурцы лучше Intel и Tencent

Команда Microsoft победила команды Tencent и Intel в конкурсе по выращиванию огурцов в полностью автономных теплицах Autonomous Greenhouse Challenge.

Напомним, что соревнования проходили в Нидерландах с 27 августа по 7 декабря под эгидой Вагенингенского университета и при поддержке Tencent Exploration Team.

Цель конкурса — изучить, какие технологии машинного обучения смогут лучше справиться с выращиванием растений и как их можно применить в «традиционном» садоводстве. Участникам пелетона было предложено разработать технологию на основе ИИ, способную самостоятельно контролировать подачу в теплицу света, тепла, воздуха и воды, а также вносить удобрения. Вручную люди только собирали урожай. Для эксперимента были выбраны огурцы, потому что для их выращивания доступно наибольшее количество данных для обучения.

В конкурсе принимали участие пять команд: Sonoma — команда Microsoft, iGrow — Tencent, Deep Greens — Intel, The Croperators — команда сотрудников компаний Delphy и AgroEnergy, и AiCu — группа китайских студентов. В качестве контрольной группы выступала команда агрономов-людей. Оценка жюри зависела от чистой прибыли c продажи огурцов и производительности алгоритмов: сколько воды, диоксида углерода и энергии было использовано для выращивания 1 кг.

Победителем стала команда Sonoma, принадлежащая Microsoft. Их технология позволила вырастить более 50 кг огурцов на один квадратный метр — такого показателя не смог добиться ни один другой участник состязаний. Второе место заняли садоводы. Интересно, что последние, хотя и были «повержены» Sonoma по размеру чистой прибыли, при этом потратили наименьшее количество энергии из всех команд.

Autonomous Greenhouse Challenge: See here the final results of all teams in terms of sustainability…AI winning team Sonoma performed better than manual reference on most indicators. However, used more electricity for more artificial lighting to boost production. pic.twitter.com/s6tdXeLV7P

— Silke Hemming (@HemmingSilke) December 13, 2018