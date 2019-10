Тепловые коллекторы Skyven Technologies позволят предприятиям сэкономить на нагреве воды, а также снизить собственный углеродный след

Избавлять заводы и фабрики от углеродных выбросов — одна из самых сложных задач. По статистике, промышленный сектор — от хлебопекарен до нефтеочистительных сооружений — потребляет в США до трети первичной энергии. При этом на большинстве предприятий в качестве источника тепла, расходуемого на процессы технологического нагревания, используется ископаемое топливо, в основном, природный газ.

Техасский стартап Skyven Technologies утверждает, что он нашел решение проблемы — по крайней мере, частичное. Недавно инженеры компании завершили установку первой системы умных зеркал Intelligent Mirror Array (IMA) на современной роботизированной молочной ферме в штате Нью-Йорк. Солнечные тепловые коллекторы, фокусируя солнечный свет, разогревают воду, которая идет на автоматическую очистку доильных роботов, пишет GTM. Система, которая частично заменяет горящий пропан, обеспечивает достаточно тепла, чтобы в год вырабатывать 190 000 литров кипятка.

