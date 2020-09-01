«Почти корабль инопланетян»: Tesla опубликовала впечатляющее видео процесса сборки электромобилей на Gigafactory 3 в Шанхае

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Компания Tesla выложила видео сборочной линии Gigafactory 3 в Шанхае, которое позволяет оценить технологичность производства электромобилей бренда. Короткое видео ярко демонстрирует, что уже сейчас люди на производстве выполняют скорее вспомогательную роль, а основные задачи решают роботы.

В свое время Илон Маск рассказывал, что хочет построить полностью автоматизированное автосборочное производство, которое будет выглядеть скорее как «корабль инопланетян» (Alien dreadnought), а не классичская производственная линия. Идея состоит в том, чтобы «машины делали машины», причем без неизбежных для людей ошибок и со скоростью, недостижимой при гибридной модели производства (люди + машины). Люди будут только обслуживать машины, обновлять их и разбираться с аномалиями.

Интересно, что даже перемещение готового электромобиля по сборочному цеху и тестовому треку уже можно поручить автопилоту Tesla, для этого не нужны специально обученные люди. С контролем качества сборки и покраски вполне справятся системы машинного зрения и искусственного интеллекта, ну а диагностика систем в современных автомобилях уже давно отдана на откуп датчикам, интерфейсам данных и бортовому компьютеру.

P.S. Ранее Tesla публиковала видео, которое позволяет в более полной мере оценить масштабы Гигафабрики в Шанхае.

Источник: Electrek