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Tesla построит на Аляске гигантский аккумулятор на 93 МВт·ч

Tesla построит на Аляске гигантский аккумулятор на 93 МВт·ч

Tesla построит на Аляске гигантский аккумулятор на 93 МВт·ч


Электроэнергетическое предприятие Homer Electric Association (HEA), обслуживающее жителей полуострова Кенай, штат Аляска, и компания Tesla объявили о намерении построить батарейную систему, которая сможет аккумулировать до 93 МВт·ч энергии.

По сообщению HEA, гигантский аккумулятор планируется ввести в эксплуатацию осенью 2021 года в качестве подспорья для работающей на природном газе электростанции в городе Солдотна. Система, согласно задумке, позволит предприятию обеспечивать стабильность подачи электроэнергии с электростанции, не производя излишки энергии на всякий случай. В результате повысится общая эффективность энергосети (что позитивно отразится на расходах компании), уменьшится вероятность перебоев с подачей электричества и снизятся выбросы парниковых газов.

В дополнение к этому руководство HEA подчеркнуло, что батарейная система Tesla позволит им также использовать больше энергии из возобновляемых источников и меньше полагаться на ископаемое топливо.

«Батарейная система обладает важным дополнительным преимуществом — она откроет дорогу для ВИЭ-проектов, которые в противном случае вносили бы напряженность в процесс тепловой электрогенерации», — заявили представители энергокомпании.

Источник: hightech.plus

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