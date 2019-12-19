Tesla построит на Аляске гигантский аккумулятор на 93 МВт·ч

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Электроэнергетическое предприятие Homer Electric Association (HEA), обслуживающее жителей полуострова Кенай, штат Аляска, и компания Tesla объявили о намерении построить батарейную систему, которая сможет аккумулировать до 93 МВт·ч энергии.

По сообщению HEA, гигантский аккумулятор планируется ввести в эксплуатацию осенью 2021 года в качестве подспорья для работающей на природном газе электростанции в городе Солдотна. Система, согласно задумке, позволит предприятию обеспечивать стабильность подачи электроэнергии с электростанции, не производя излишки энергии на всякий случай. В результате повысится общая эффективность энергосети (что позитивно отразится на расходах компании), уменьшится вероятность перебоев с подачей электричества и снизятся выбросы парниковых газов.

В дополнение к этому руководство HEA подчеркнуло, что батарейная система Tesla позволит им также использовать больше энергии из возобновляемых источников и меньше полагаться на ископаемое топливо.

«Батарейная система обладает важным дополнительным преимуществом — она откроет дорогу для ВИЭ-проектов, которые в противном случае вносили бы напряженность в процесс тепловой электрогенерации», — заявили представители энергокомпании.

Источник: hightech.plus