Tesla выпустит новую систему безопасности: при попытке угона электрокары будут громко играть классическое произведение

Новые электромобили Tesla оборудуют необычной противоугонной системой. Теперь при попытке угона машина будет громко играть «Токката и фуга ре минор» композитора Иоганна Себастьяна Баха. Об этом сообщил основатель компании Илон Маск на своей странице в Twitter.

Tesla Sentry Mode will play Bach’s Toccata and Fugue during a robbery (and keep Summer safe)https://t.co/wnS5qLeB2E

— Elon Musk (@elonmusk) 27 января 2019 г.