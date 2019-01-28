Tesla выпустит новую систему безопасности: при попытке угона электрокары будут громко играть классическое произведение

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Новые электромобили Tesla оборудуют необычной противоугонной системой. Теперь при попытке угона машина будет громко играть «Токката и фуга ре минор» композитора Иоганна Себастьяна Баха. Об этом сообщил основатель компании Илон Маск на своей странице в Twitter.

Tesla Sentry Mode will play Bach’s Toccata and Fugue during a robbery (and keep Summer safe)https://t.co/wnS5qLeB2E — Elon Musk (@elonmusk) 27 января 2019 г.

Новая система безопасности получила название Sentry Mode. При этом в комментариях к оригинальному твиту Маск добавил, что иногда композиция будет звучать в метал-обработке.