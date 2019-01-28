Блоги
Tesla выпустит новую систему безопасности: при попытке угона электрокары будут громко играть классическое произведение
19

Tesla выпустит новую систему безопасности: при попытке угона электрокары будут громко играть классическое произведение

Tesla выпустит новую систему безопасности: при попытке угона электрокары будут громко играть классическое произведение

Новые электромобили Tesla оборудуют необычной противоугонной системой. Теперь при попытке угона машина будет громко играть «Токката и фуга ре минор» композитора Иоганна Себастьяна Баха. Об этом сообщил основатель компании Илон Маск на своей странице в Twitter.

Новая система безопасности получила название Sentry Mode. При этом в комментариях к оригинальному твиту Маск добавил, что иногда композиция будет звучать в метал-обработке.

Похожие записи