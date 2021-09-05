Tetrix 3D: привіт з минулого





Пам’ятаєте Андрія Брусника, який пропонував вивчати Assembler за допомогою гри-емулятора бінарного програмованого калькулятора ASTRA-256 Assembler? Несподівано у того самого автора вийшла ще одна гра – TETRIX 3D, і це, як то кажуть, справжній Blast from the Past, тобто привіт з минулого.

Справа в тому, що TETRIX 3D – це ремейк класичного Blokout, однієї з перших варіацій на тему Tetris, яку створили у Польщі Олександр Устачевський та Мирослав Заблоцький, а у 1989 р. видала компанія California Dreams. Blokout була однією з перших ігор, зрозуміло, що після самої Tetris, з якою познайомились громадяни тоді ще СРСР. До речі, у мого тестя ще до 2010 р. стояв спеціальний PC/AT 286 для того, щоб запускати на ньому старі ігри – Tetris, Color Tetris, Lines і так, той самий Blokout…

Тобто якщо ви добре пам’ятаєте що таке «Пошук-1» чи Robotron, то напевно вже згадали цю гру. Тим, хто народився вже після відновлення Незалежності України, достатньо знати, що це Тетріс у трьох вимірах. Ви дивитесь у стакан не збоку, як у класичному Tetris, а згори, та збираєте з фігур не лінії, а цілі шари. Є варіант зі знайомими, але трьохвимірними фігурами тетраміно – тетраполікубами, є більш складна версія з пентакубами, тобто фігурами, що складаються з п’яти елементарних кубів.

Власне TETRIX 3D майже во всьому повторює класичний Blokout. На додаток тут є щось на зразок кампанії, набору рівнів з завданнями, та можливість змінювати габарити «стакана». Ну й так, підтримка роздільної здатності екрана до 4K.

Я не впевнений, що ця гра не порушує якісь авторські права поважних Олександра Устачевського, Мирослава Заблоцького та компанії California Dreams, але отримати таку пам’ятку з минулого було на подив приємно.

P.S. А ще у Андрія Брусника є тренажер коду Морзе – MOR…E TRAINER (Learning Morse Code). О, це хардкор так хардкор.