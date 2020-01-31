The Outer Worlds выйдет на Nintendo Switch 6 марта

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Экшн-RPG The Outer Worlds получила дату релиза на Nintendo Switch: на гибридной консоли игра выйдет 6 марта. Стоимость копии составит $60.

Портированием игры занимались издательство Private Division, а также игровые студии Obsidian Entertainment, разработавшая оригинальную игру, и Virtuos, известная, в частности, переносом на Switch Dark Souls: Remastered.

Любопытно, что The Outer Worlds поступит в продажу как в цифровом магазине Nintendo eShop, так и в розничных магазинах, однако в коробках будет лишь код для загрузки.