The Outer Worlds выйдет на Nintendo Switch 6 марта
Экшн-RPG The Outer Worlds получила дату релиза на Nintendo Switch: на гибридной консоли игра выйдет 6 марта. Стоимость копии составит $60.
Портированием игры занимались издательство Private Division, а также игровые студии Obsidian Entertainment, разработавшая оригинальную игру, и Virtuos, известная, в частности, переносом на Switch Dark Souls: Remastered.
Любопытно, что The Outer Worlds поступит в продажу как в цифровом магазине Nintendo eShop, так и в розничных магазинах, однако в коробках будет лишь код для загрузки.
Напоследок напомним, что The Outer Worlds вышла на PC, PS4 и Xbox One в октябре 2019-го и получила преимущественно положительные отзывы прессы. Над RPG работали, в числе других, Тим Кейн и Леонард Боярский — одни из создателей оригинальных изометрических Fallout и Fallout 2.
Источник: DTF