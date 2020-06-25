THR: Майкл Китон ведет переговоры о возвращении к роли Бэтмена, которого играл еще в 90-х годах прошлого века в фильмах Тима Бёртона

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Издание The Hollywood Reporter сообщило, что актер Майкл Китон ведет переговоры с Warner Bros. о возвращении к роли «Бэтмена», которого он сыграл в дилогии Тима Бёртона — «Бэтмен» (1989) и «Бэтмен возвращается» (1992).

Сразу отметим, что речь не идет о замене Роберта Паттинсона в новой экранизации от Мэтта Ривза, но актер сможет сыграть Темного Рыцаря в будущем фильме Flash и ряде других экранизаций комикс-вселенной DC Comics.

Инсайдеры уверяют, что Warner Bros. хочет превратить умудренного опытом Бэтмена (Майкл Китон) в некое подобие Ника Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон) в Marvel Cinematic Universe — то есть он будет появляться (скорее всего в небольших объемах) во всех актуальных фильмах DC, объединяя их в единую вселенную.

Интересно, что Китон успел засветиться и в конкурирующей комикс-вселенной, сыграв роль Стервятника в «Человеке-Пауке: Возвращение» и грядущем «Морбиусе».

Если переговоры увенчаются успехом, то Китон дебютирует в фильме Flash, где Барри Аллена (Флеша) играет Эзра Миллер. Тот факт, что Миллер пересекался в фильмах «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» и «Лига справедливости» с Бэтменом в исполнении Бена Аффлека не играет никакой роли, так как супербыстрый супергерой умеет путешествовать во времени и посещать параллельные миры, поэтому встреча с «параллельным» Брюсом Уэйном из другого мира не выглядит нелогичной.

Ожидается, что официально о договоренности Майкла Китона с Warner Bros. объявят в рамках фанатского мероприятия DC FanDome, которое проведут 22 агуста 2020 года.

Напомним, что по данным тех же голливудских источников переговоры о возвращении к роли Супермена ведет Генри Кавилл, который официально попрощался со вселенной еще в 2018 году.

Источник: The Verge