ThyssenKrupp Marine Systems получила разрешение на изготовление деталей для подводных лодок с применением аддитивных технологий
Немецкая компания ThyssenKrupp Marine Systems получила лицензию на производство конструкционных элементов подводных лодок с помощью аддитивных технологий. Как пишет Naval Today, предприятие прошло лицензирование международного сертификационного общества DNV GL и, следовательно, отныне может устанавливать напечатанные детали в том числе на экспортные подлодки.
Отметим, что аддитивные технологии сегодня получают все большее распространение при производстве различной военной техники. Считается, что такие технологии позволяют существенно сократить расходы на производства, в том числе и благодаря экономии материала, а также уменьшить время, необходимое на изготовление той или иной детали.
Сертификат, полученный ThyssenKrupp Marine Systems, подразумевает, что компания может изготавливать с применением аддитивных технологий конструкционные элементы подводных лодок из аустенитной нержавеющей стали. Уточним, что аустенитная сталь имеет монолитную кристаллическую решетку с различными легирующими примесями и отличается высокой пластичностью.
По словам представителей ThyssenKrupp Marine Systems, немецкое предприятие стало первым производителем деталей для подводных лодок, получившим разрешение на их печать.
Источник: N+1