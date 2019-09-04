ThyssenKrupp Marine Systems получила разрешение на изготовление деталей для подводных лодок с применением аддитивных технологий

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Немецкая компания ThyssenKrupp Marine Systems получила лицензию на производство конструкционных элементов подводных лодок с помощью аддитивных технологий. Как пишет Naval Today, предприятие прошло лицензирование международного сертификационного общества DNV GL и, следовательно, отныне может устанавливать напечатанные детали в том числе на экспортные подлодки.

Отметим, что аддитивные технологии сегодня получают все большее распространение при производстве различной военной техники. Считается, что такие технологии позволяют существенно сократить расходы на производства, в том числе и благодаря экономии материала, а также уменьшить время, необходимое на изготовление той или иной детали.

Сертификат, полученный ThyssenKrupp Marine Systems, подразумевает, что компания может изготавливать с применением аддитивных технологий конструкционные элементы подводных лодок из аустенитной нержавеющей стали. Уточним, что аустенитная сталь имеет монолитную кристаллическую решетку с различными легирующими примесями и отличается высокой пластичностью.

По словам представителей ThyssenKrupp Marine Systems, немецкое предприятие стало первым производителем деталей для подводных лодок, получившим разрешение на их печать.

Источник: N+1