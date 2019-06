Тим Суини пояснил, почему геймеры должны быть благодарны Epic Games Store за политику эксклюзивов

Генеральный директор Epic Games Тим Суини объяснил в серии твитов, почему магазин EGS стремится заполучить эксклюзивные права на тайтлы и не «пустить» их на другие площадки.

По словам игродела, таким образом Epic Games пытается переломить сложившуюся систему разделения выручки 70/30 между разработчиком и магазином во всей игровой индустрии. В компании убеждены, что эксклюзивы — это единственный способ решения закостенелой проблемы.

In judging whether a disruptive move like this is reasonable in gaming, I suggest considering two questions: Is the solution proportionate to the problem it addresses, and are gamers likely benefit from the end goal if it’s ultimately achieved? — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) 26 июня 2019 г.

«Чтобы понять, оправдан ли столь подрывной шаг, нужно ответить на два вопроса: пропорциональны ли принятые меры масштабу проблемы и останутся ли геймеры в выигрыше, если конечная цель будет достигнута».

The 30% store tax usually exceeds the entire profits of the developer who built the game that’s sold. This is a disastrous situation for developers and publishers alike, so I believe the strategy of exclusives is proportionate to the problem. — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) 26 июня 2019 г.

«30-процентный сбор обычно превышает совокупную прибыль разработчика, который создал игру. Это катастрофическая ситуация как для разработчиков, так и для издателей. Так что я считаю, что политика эксклюзивов соответствует степени серьезности проблемы»

Конечная цель стараний создателей Fornite, если верить Суини, весьма благородна — улучшить ситуацию в игровой индустрии, приведя к новой волне реинвестирования в игровое производство и снижению издержек.

«В конечном итоге разработчики начнут получать [больше средств от своих проектов]… следственно, перед ними откроется большей возможностей для реинвестирования в создание чего-то нового… что, в свою очередь, выльется в большее число разрабатываемых проектов и приведет к снижению цен на игры… Геймеры останутся в абсолютном выигрыше», — указывает глава Epic Games.

Will the resulting 18% increase in developer and publisher revenue benefit gamers? Such gains are generally split among (1) reinvestment, (2) profit, and (3) price reduction. The more games are competing with each other, the more likely the proceeds are to go to (1) and (3). — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) 26 июня 2019 г.

So I believe this approach passes the test of ultimately benefitting gamers after game storefronts have rebalanced and developers have reinvested more of their fruits of their labor into creation rather than taxation. — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) 26 июня 2019 г.

При этом в компании предвидят два возможных варианта того, как в результате разрешится проблема: первый — EGS удастся стать ведущим онлайн-магазином с разделением прибыли 88/12, второй — действия Epic Games приведут к тому, что другие площадки изменят свои условия.

If the Epic strategy either succeeds in building a second major storefront for PC games with an 88/12 revenue split, or even just leads other stores to significantly improve their terms, the result will be a major wave of reinvestment in game development and a lowering of costs. — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) 26 июня 2019 г.

Источник: DTF