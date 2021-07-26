Топ 20 кращих нових ігор Steam за червень 2021 року
Сервіс Steam представив хіти продажу та найпопулярніші релізи місяця за червень 2021 року. Як і раніше, експерти переглянули всі випущені за місяць ігри й оголосили 20 найліпших із них, визначених за прибутком, отриманим упродовж перших двох тижнів після їхнього випуску. Також вже традіційно були виокремлено 5 найпопулярніших безкоштовних ігор, визначених за кількістю унікальних гравців після їхнього випуску.
Цього місяця Steam радить поглянути на ігри, що пропонують унікальний багатокористувацький досвід. Спробуйте вижити на безлюдному острові разом із друзями в грі Muck або зберіть власну команду астронавтів і гайда досліджувати хаотичний всесвіт у PULSAR: Lost Colony. Не в настрої для співпраці? GUILTY GEAR -STRIVE- пропонує чудову нагоду вплутатися в бійку як із друзями, так і з ворогами. Велика частина релізів червня також має позначку «Мандрівні ігри», і для багатьох з них це був дебют у списку найкращих ігор місяця.
Повний Топ 20 кращих нових ігор Steam у червні 2021 року виглядає наступним чином (у випадковому порядку):
- GUILTY GEAR -STRIVE-
- The Last Spell
- Spellcaster University
- [NINJA GAIDEN: Master Collection] NINJA GAIDEN Σ2
- PULSAR: Lost Colony
- Griftlands
- Dungeons & Dragons: Dark Alliance
- Going Medieval
- Sniper Ghost Warrior Contracts 2
- Legend of Mana
- Police Simulator: Patrol Officers
- Dark Deity
- Roguebook
- Sun Haven
- Phantom Abyss
- Red Solstice 2: Survivors
- Industries of Titan
- SCARLET NEXUS
- Wildermyth
- ENDER LILIES: Quietus of the Knights
А ось Топ-5 найпопулярніших безкоштовних ігор:
Рейтинги кращих новинок Steam за попередні місяці доступні в даному розділі.
Джерело: Steam